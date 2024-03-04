آمال مصنّعي الهواتف على الذكاء الاصطناعي

المصدر: برشلونة - أ ف ب

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على الرغم من انخفاض مستويات مبيعات الهواتف الذكية إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، تأمل الشركات المصنّعة أن يسهم الذكاء الاصطناعي في إنعاشها.

ولاحظ مدير الأبحاث في شركة «سي سي إس إنسايت» بن وود في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الهواتف الذكية أصبحت مملة، ولم تعد مثيرة كما كانت من قبل، وأنّ التغييرات التي تحملها النماذج الجديدة لا تكون كبيرة جداً.

ومع أن الكاميرات والشاشات وعمر البطارية أصبحت أفضل قليلاً من ذي قبل، رأى المحلّل أن على الشركات المصنعة إضافة المزيد من الميزات المثيرة إلى منتجاتها لتشجيع الأشخاص على شراء الهواتف الأحدث، متوقعاً أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق ذلك.

وغزت هذه التكنولوجيا التي تتيح إنتاج المحتوى من نصوص وصور وما إلى ذلك بناء على طلب بسيط باللغة اليومية، العالم خلال العام الماضي، ما أدى إلى تسابق محموم في هذا المجال بين المجموعات التكنولوجية الكبرى. ولم تبخل شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية العملاقة، بالإمكانات اللازمة للترويج لمجموعة منتجاتها الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر برشلونة للاتصالات، بعدما تمكنت «آبل» في مطلع العام من إطاحتها من صدارة مبيعات الهواتف الذكية.

وتُختبر الآن الميزات الجديدة لهاتفها «غالاكسي إس 24» ومنها مثلاً إجراء حديث بلغة لا يتقنها المستخدم بفضل الترجمة الفورية، أو إمكان رسم دائرة على عنصر ما في أي صورة أو فيديو ومن ثم إجراء بحث عنه في «غوغل».

أما منافستها الصينية «هونور» Honor، فاستحوذت أيضاً على الاهتمام بعرضها إمكانات هاتفها الذكي الجديد «ماجيك 6 برو»، القادر في وضعية مكبّر الصوت على التحكم بسيارة.

وفي عام 2023، انخفض عدد الهواتف الذكية التي طرحت في الأسواق بنسبة 3.2% لتبلغ 1.17 مليار وحدة، وهو أدنى مستوى منذ 10 سنوات، وفقاً لـ«آي دي سي».

وتوقعت «آي دي سي»، انتعاشاً طفيفاً للسوق هذا العام، ورجّحت طرح 170 مليون هاتف ذكي من الجيل الجديد خلال العام الجاري تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتبلغ نسبتها 15% من إجمالي الهواتف الذكية التي ستُطرح في الأسواق، في مقابل 51 مليوناً العام الماضي.