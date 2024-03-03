لينوفو تكشف عن كمبيوتر محمول بشاشة شفافة للأعمال الإبداعية

المصدر: د ب ا

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تطور شركة الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر الصينية لينوفو صيغة إبداعية مبتكرة لأجهزة الكمبيوتر المحمول وكشفت عن نموذج اختباري لشاشة شفافة خلال مشاركتها في معرض المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية.

وتقول الشركة الصينية إن الكمبيوتر المحمول الذي يحتوي على شاشة زجاجية وسطح يمكن استخدامه كلوحة مفاتيح أو لوحة للرسم الرقمي سيتيح مستوى جديدا من التفاعل والابداع.

ويستهدف الجهاز المنتظر تسهيل عمل مصممي الجرافيك وغيرهم من المبدعين الذين يمكنهم استخدام قلم خاص لرسم العناصر التي يرونها تحت أو عبر شاشة الكمبيوتر.

كما يمكن لمكاتب الاستقبال في شركات السياحة والفنادق استخدام شاشة الكمبيوتر المحمول الجديدة لأنه يتم النظر غالبا إلى شاشات الكمبيوتر التقليدية في مكاتب الاستقبال باعتبارها حاجزا بين الموظف والعميل.

وتقول لينوفو إنه يمكن تعديل درجة شفافية الشاشة بحيث لا يكون في مقدور كل واحد أن يرى ما يقوم به المستخدم على الجهاز.

ورغم ذلك مازال هناك وقت قبل أن تطرح الشركة الصينية هذا النموذج الاختباري كجهاز في الأسواق. والمعروض حاليا مجرد نموذج اختباري.