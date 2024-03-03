تحذير مستخدمي الهواتف الذكية من الاتصال بهذه الأرقام في واتسآب

المصدر: د ب ا

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أوصت منظمات معنية بحماية المستهلك مستخدمي الهواتف الذكية بعدم إعادة الاتصال في حالة عدم تمكنهم من الرد على الاتصالات التي ترد إليهم من أرقام مجهولة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب ومن دول أجنبية، بسبب احتمال استخدام المحتالين للتطبيق في خداع الضحايا والاحتيال عليهم.

ويقوم مركز نصيحة المستهلك في ولاية راينلاند-بالاتينات الألمانية إن المحتالين يلجأون إلى ما يسمى بالاتصال الخاطف، حيث يقومون باتصال خاطف في محاولة لجعل الضحية يعيد الاتصال بالرقم المتصل.

وأشار المركز إلى انتشار استخدام واتسآب في هذه الاتصالات الاحتيالية، في حين يمكن أن تتم بعض المحاولات عبر استخدام أرقام الهاتف الأرضي. وتحمل أغلب هذه الاتصالات أرقام المفتاح الخاصة بدول مثل الهند "091" وإيران "098" والمكسيك "052".

وبحسب مركز حماية المستهلك الألماني فإنه بأي حال من الأحوال لا يجب معاودة الاتصال في حال تلقي مكالمة فائتة من أرقام غير معروفة، بسبب الاحتمالات المتزايدة بأن تكون هذه المكالمات جزءا من عملية احتيال معقدة.

وتعتقد منظمات حماية المستهلك أن هدف مثل هذه الاتصالات، إما جعل الضحية يكشف عن أرقام المرور أو أي بيانات حساسة خاصة به، لتحويل الأموال من حساباته المصرفية أو السيطرة على حساباته على تطبيق واتسآب.

وتوصي هذه المنظمات بحظر الاتصالات التي تأتي من أرقام مجهولة عبر تطبيق واتسآب. ويمكن القيام بهذه الخطوة من خلال إعدادات واتسآب "خصوصية/مكالمات" من خلال تنشيط خاصية "إسكات المتصلين غير المعروفين".