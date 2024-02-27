MWC 2024: مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي تكشف عن رؤيتها للنمو والابتكار لتمهيد الطريق نحو عصر جديد من الأجهزة العصرية الرائدة والأنيقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

2024 MWC: مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي تكشف عن مسار تحولي نحو عصر جديد من الابتكارات العصرية الرائدة والأنيقة

مع انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2024 في مدينة برشلونة الإسبانية، تكشف مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي Huawei CBG عن رؤيتها الإستراتيجية التي ترتكز على مزيج مذهل بين التصاميم الراقية وجماليات الموضة والبراعة التكنولوجية التي لا مثيل لها. ونتعمق في هذا المقال في هذه الرحلة الملهمة لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي كونها تمهد الطريق نحو مستقبل جديد لا يعرف فيه الابتكار حدوداً.

وفي عالم التكنولوجيا سريع التطور، لم يعد البقاء في الطليعة مجرد طموح، بل بات بمثابة ضرورة بالنسبة للشركات التي تهدف إلى مواصلة النمو وتحقيق نجاحات مستدامة. وفي عام 2023، أظهرت مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي مستوى عالياً من الابتكار والمرونة، وحطمت العديد من الحواجز التقنية التي كانت سائدة لفترة طويلة من الوقت، تاركة حضوراً وبصمة مميزة في مجالات عدة عبر مختلف الأسواق حول العالم، بما في ذلك الأجهزة القابلة للارتداء وأجهوة الصوت والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وتمكنت هواوي خلال العام المنصرم من تعزيز سمعتها وحضورها بين أوساط المستهلكين العالميين كعلامة تجارية تقدم منتجات رائدة عالية الجودة والأداء، فضلاً عن تمهيد الطريق نحو تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام 2024.

تعزيز حضور هواوي على الساحة العالمية: إثبات للنجاح

يشكل الأداء الذي سجلته مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي خلال العام 2023 بمثابة شهادة على تفاني الشركة والتزامها السمتمر والثابت بدفع حدود الابتكار والارتقاء بمستويات رضا المستهلكين. واستحوذت الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء من هواوي على حصة سوقية على مستوى العالم، مع معدلات نمو وإشادات واسعة من جانب الخبراء على مستوى القطاع.

وفي سوق الهواتف الذكية شديد التنافسية في الصين، حصلت هواوي على حصة سوقية بلغت 14% في الربع الرابع من عام 2023، لتحتل المرتبة الرابعة مع معدل نمو سنوي ملحوظ بواقع 47%. علاوة على ذلك، يعزز أداء هواوي في سوق الهواتف الذكية الرائدة، كما أبرزته شركة Counterpoint Research، مكانتها كشركة رائدة بحصة سوقية تبلغ 5% وزيادة في الشحنات بنسبة 2% على أساس سنوي.

وشهدت شحنات الساعات الذكية من هواوي نمواً ملحوظاً بنسبة 56% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، م عزز مكانة الشركة كلاعب بارز في سوق الساعات الذكية العالمية. وبعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاقها، بلغ إجمالي الشحنات العالمية لساعة Huawei WATCH GT 4 أكثر من 2.5 مليون وحدة، ما يجعلها الساعة الذكية الأكثر مبيعاً من هواوي.

ترتكز قصة نجاح هواوي على التزامها الثابت بالبحث والتطوير، حيث تستثمر الشركة أكثر من 10% من إيرادات مبيعاتها في البحث والتطوير سنوياً. ومع تجاوز إجمالي استثمارات البحث والتطوير 977.3 مليار يوان صيني على مدار العقد الماضي، تواصل هواوي دفع حدود الابتكار التكنولوجي.

وتؤكد محفظة براءات الاختراع الواسعة للشركة، والتي تشمل أكثر من 120.000 براءة اختراع عالمية صالحة للاستخدام، مكانة هواوي كشركة رائدة عالمياً في مجال الابتكار. وتسلّط شراكات هواوي مع الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب مساهماتها في مبادرات التعاون الدولي في مجال براءات الاختراع، الضوء، بشكل أكبر على التزامها بتطوير القطاع التكنولوجي حول العالم.

إحداث ثورة في مشهد التكنولوجيا القابلة للارتداء

مع دخول هواوي لقطاع تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء في عام 2023، أطلقت الشركة ساعة Huawei WATCH ULTIMATE DESIGN، والتي شكلت دليلاً على التزام هواوي بدمج التكنولوجيا مع جماليات التصميم. وتشكل سلسلة Huawei WATCH 4 النماذج الأولى من الساعات التي تدعم ميزة Health Glance، والتي تمكّن المستهلكين من إدارة شؤونهم الصحية على نحو سلس. وتعد ساعة هواوي WATCH Ultimate أيضاً أول ساعة ذكية تدعم المراسلة عبر الأقمار الصناعية BeiDou ثنائية الاتجاه؛ كما أنها تأتي مع وضع "إكسبيديشن" وقدرة على مقاومة الماء على مستوى الغوص حتى عمق 100 متر، ما يجعلها رفيقاً مثالياً للمستكشفين الجريئين.

واستثمرت هواوي بكثافة في مجال بحث وتطوير الأجهزة القابلة للارتداء، إذ احتلت مرتبة متقدمة على صعيد الاستثمار في عمليات البحث والتطوير وعدد براءات الاختراع في مجال اللياقة البدنية والصحة. وبحلول نهاية عام 2023، قدمت هواوي أكثر من 800 طلب براءة اختراع. وفي عام 2023، كشفت هواوي عن مختبرها الصحي الثالث في هلسنكي، فنلندا.

وحصلت أجهزة هواوي القابلة للارتداء على 6 شهادات طبية في البر الرئيسي الصيني، إضافة إلى شهادات أجهزة طبية في 12 دولة أو منطقة أخرى حول العالم. وتعتزم هواوي متابعة التسجيلات والشهادات الجديدة في ولايات قضائية أخرى لجعل منتجاتها وخدماتها المبتكرة متاحة لمزيد من المستهلكين.

تمكين الإنتاجية باستخدام الحلول الذكية للمكاتب

وبدوره شهد قطاع أعمال الأجهزة اللوحية من هواوي نمواً كبيراً في عام 2023، إذ نجحت الشركة في شحن أكثر من 100 مليون جهاز لوحي خلال العقد الماضي. وقد شهدت الأجهزة اللوحية من هواوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مع تحولها من أجهزة تركز على الترفيه إلى أجهزة لوحية تدعم مجموعة واسعة من الميزات المتطورة لتعزيز مستوى الإنتاجية.

وحقق جهاز MatePad Pro مقاس 13.2 بوصة نقلة نوعية على صعيد تطوير أجهزة هواوي اللوحية بفضل شاشة العرض OLED المرنة وغير المسبوقة، وتصميمه النحيف، والإطارات الضيقة، ونسبة الشاشة إلى الجسم العالية جداً، وتجارب الصوت الغامرة، والاتصالات القوية بالشبكة، وميزة الشحن السريع. وتلتزم هواوي بتطوير ابتكارات هادفة ذات تصاميم جمالية في مجال الأجهزة اللوحية من خلال الإمكانات القوية والجديدة للكتابة والرسم. وتوفر شاشة العرض الفريدة من نوع PaperMatte المستخدمة في أجهزة هواوي اللوحية تجربة مشاهدة وكتابة مريحة تشبه الورق مع الحد الأدنى من الوهج والوميض وإجهاد العين. ويُعد قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) أول جهاز مدعوم بتقنية NearLink، وهو أيضًا أول قلم لجهاز لوحي يدعم أكثر من 10000 مستوى استشعار للضغط، ما يعزز من سلاسة الكتابة والرسم والإبداع الرقمي.

وتعمل أجهزة هواوي اللوحية على تسهيل الوصول إلى الأدوات الإبداعية الرقمية أكثر من أي وقت مضى. ومن المؤكد أن مبادرات مثل فعالية GoPaint العالمية وزيادة استثمارات البحث والتطوير في الإبداع الرقمي ستجعل من الإبداع المعتمد على الأجهزة اللوحية واقعاً جديداً.

تخطي الحدود وتحديد الاتجاهات في صناعة الهواتف الذكية

وعرضت هواوي أيضاً خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2024 علامتها التجارية الجديدة ULTIMATE DESIGN التي أطلقتها في عام 2023، وهي علامة تجارية جديدة كلياً للهواتف الذكية تتميز بجماليات وحرفية وابتكارات مذهلة على نحو مطلق، كما أطلقت هاتف Huawei Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN، الذي حجز مكاناً له في سوق الهواتف الذكية الرائدة بفضل ميزاته الابتكارية على المستوى التكنولوجي ومواصفاته الممتازة.

وجذبت الهواتف الذكية الرائدة التي أطلقتها هواوي في عام 2023، ولا سيما سلسلة هواتف هواوي Mate 60، أنظار المستهلكين بفضل ميزاتها الرائدة وتصاميمها المذهلة. وحققت هواوي إنجازاً هاماً من خلال دمج تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الهواتف الذكية المستخدمة يومياً في الصين، ما يضمن للمستهلكين الاتصال دون انقطاع حتى في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها الشبكات الأرضية.

وقد جسد طرح هاتف هواوي Mate X3 التزام هواوي بالابتكار في قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي. وبفضل تصميمه القابل للطي ووزنه الخفيف للغاية ونحافته، إلى جانب المواد المتقدمة المستخدمة مثل زجاج كونلون، أعاد هاتف Mate X3 تعريف مفاهيم المتانة وقوة التحمل وتجارب المستخدمين في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.

التطلع إلى المستقبل: رؤية هواوي لعام 2024 وما بعده

مع شروع هواوي في رحلتها إلى عام 2024، تؤكد الشركة التزامها الثابت والمستمر بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتطورة تعيد تعريف تجارب المستهلكين اليومية. ومن خلال التركيز على أنماط الحياة المخصصة والتقنيات المتطورة، تستعد هواوي لتوسيع حضورها العالمي وترسيخ مكانتها كعلامة تجارية رائدة تقدم منتجات تكنولوجية عالية الجودة والأداء وبتصاميم في غاية الأناقة والرقي.