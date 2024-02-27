خاتم من «سامسونغ» لتتبّع صحة المستخدمين

المصدر: (دبي - وكالات)

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تعتزم شركة «سامسونغ»، إطلاق خاتم ذكي لأول مرة في تاريخها، يتمتع بخصائص لتتبع الحالة الصحية للمستخدم، بما في ذلك مراقبة النوم ومعدل ضربات القلب.

وقال «هون باك» رئيس فريق الصحة الرقمية في الشركة، خلال لقاء مع شبكة «سي إن بي سي»، إن خاتم «جالاكسي رينج» مزود بأجهزة استشعار قادرة على رصد قراءات لمعدل ضربات القلب والتنفس، ومقدار حركة المستخدم أثناء النوم، والمدة التي يستغرقها قبل النوم.

وأضاف أن الخاتم الجديد سيكون قادراً على تقييم درجة حيوية المستخدم من خلال جمع بيانات حول درجة استعداده الجسدي والعقلي لتحديد مدى إنتاجيته، عبر تطبيق «سامسونغ هيلث». وأوضح أنه من المقرر طرح الخاتم للبيع هذا العام.