«شات جي.بي.تي» ترتاد آفاقاً جديدة بإضافة مزايا فريدة للمستخدمين

المصدر: (سان خوسيه - د ب أ)

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فتحت شركة أوبن أيه آي، المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، آفاقاً جديدة أوسع أمام المنصة بإضافة خاصية جديدة تتيح للمستخدمين ابتكار شريط فيديو تصل مدته إلى دقيقة باستخدام أوامر نصية فقط.

وتحمل الخاصية الجديدة اسم «سورا»، وسيتم توفيرها في البداية لعدد محدود من المبدعين المحترفين، وفق ما ذكره سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

ونشرت أوبن أيه.آي، عبر موقعها الإلكتروني، عدة فيديوهات تم توليدها بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وصف للأساس الذي اعتمد عليه كل فيديو.

ويعرض أحد الفيديوهات، سيدة تسير ليلاً في شارع مضاء بإحدى المدن. وطلبت الأوامر النصية من منصة شات جي.بي.تي أن تكون السيدة مرتدية سترة جلدية وزياً أحمر اللون، وأن يكون الشارع هو أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو، وأن يكون مملوءاً باللافتات المضيئة.

كما أظهر فيديو آخر، حيوان الماموث العملاق يسير على الجليد، وعرض فيديو ثالث مشهداً تاريخياً لولاية كاليفورنيا خلال عصر «حمى الذهب» في الولاية الأمريكية في القرن التاسع عشر.

وتبدو مقاطع الفيديو واقعية بشكل مثير للإعجاب في بعض الأحيان، خاصة للإضاءة والملمس، لكنها في الوقت نفسه من الواضح أيضاً أنها مصطنعة. وتعترف الشركة الأمريكية، بوجود نقاط ضعف في خاصية «سورا» حتى الآن.