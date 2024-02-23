ابتكار يحدث تغييرات هائلة في سرعات الكمبيوتر

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترح الباحث هونغ وي تسنغ الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد الأمريكية، نقلة نوعية في هندسة الكمبيوتر تسمى «تعدد الخيوط المتزامنة وغير المتجانسة» «SHMT»، وهي تقنية جديدة في هندسة الكمبيوتر تسمح بتنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه على معالجات متنوعة.

وتتمثل الفكرة في الاستفادة من مكونات الأجهزة الموجودة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، ومسرعات الذكاء الاصطناعي، وتجنب الحاجة إلى معالجات إضافية.

وحقق الاقتراح تسريعاً بمقدار 1.96 مرة، وانخفاضاً بنسبة %51 في استهلاك الطاقة على منصة النظام المدمجة مع معالج ARM متعدد النواة. يمكن أن يؤدي الاستخدام المتزامن للمكونات الموجودة إلى تقليل تكاليف أجهزة الكمبيوتر، وتقليل انبعاثات الكربون.