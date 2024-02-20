ائتلاف دولي يتمكن من تعطيل أنشطة أشهر مجموعة قرصنة في العالم

المصدر: د ب ا

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قال ائتلاف دولي لإنفاذ القانون، يشمل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إنه قام بتعطيل أنشطة مجموعة لوك بيت، إحدى أشهر مجموعات القرصنة على الإطلاق، حيث أغلق مواقع إلكترونية تستخدمها المجموعة لتحصيل مدفوعات برامج الفدية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن منشورا على الموقع الإلكتروني للمجموعة جاء فيه يوم الاثنين " الموقع الآن تحت سيطرة " الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات إنفاذ قانون أخرى.

وقال مسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادي إن وكالات إنفاذ القانون من 11 دولة شاركت في العملية، التي شهدت مصادرة 11 ألف نطاق تستخدمه مجموعة لوك بيت، والمجموعات المرتبطة بها لتسهيل دفع الفدية.

وأضاف المسؤول أنه تم تنفيذ العملية، التي عرقلت البنية التحتية للمجموعة واستهدفت نظامها لنشر البرمجيات الخبيثة، خلال الأيام الماضية.

وتتخصص لوك بيت في استخدام برامج خبيثة تعرف ببرامج الفدية لتشفير الملفات على الحواسب الآلية للضحايا، وبعد ذلك مطالبتهم بدفع أموال لإتاحة هذه الملفات مجددا.