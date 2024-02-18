يوتيوب تتيح للمستخدمين استخدام مكتبتها الموسيقية في فيديوهاتهم القصيرة

المصدر: د ب ا

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أطلقت منصة بث الفيديوهات عبر الإنترنت يوتيوب خاصية جديدة تتيح للمستخدم دمج فيديوهات موسيقية من مكتبة المنصة في فيديوهاتهم القصيرة التي يبثونها على خدمة الفيديوهات القصيرة "يوتيوب شورتس" في إطار محاولات المنصة لمنافسة منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر في العالم تيك توك الصينية.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في ضوء امتلاك يوتيوب ميزة غير موجودة في تيك توك وهي مكتبة الموسيقى الرسمية الضخمة، فإنها ستستفيد من هذه الميزة لتحقيق طموحاتها في قطاع الفيديوهات القصيرة.

وتعتبر هذه الخطوة من جانب يوتيوب مهمة جدا لأنها تأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان شركة التسجيلات الموسيقية الأمريكية العملاقة يونيفرسال ميوزيك جروب سحب مكتبة تسجيلاتها من تيك توك وحرمان مستخدمي المنصة الصينية من استخدام أغنيات وتسجيلات نجوم كبار مثل تايلور سويفت وبليي إيليش وأريانا جراند في فيديوهاتهم.

وتوجد 4 أدوات يمكن لمبدعي المحتوى على يوتيوب شورتس استخدامها عند إنشاء فيديو بالموسيقى على يوتيوب. الأولى اداة "كول لاب" تتيح عرض فيديو الموسيقى إلى جوار فيديو المستخدم الخاص. على سبيل المثال تتيح هذه الأداء للمستخدم إنتاج فيديو قصير يظهر فيه وهو يرقص إلى جانب عرض لقطات من الفيديو الموسيقي.

والأداة الثانية هي "جرين سكرين" وتتيح للمستخدم تشغيل الموسيقى في الخلفية. أما الأداة الثالثة فهي "كت" وتتيح للمستخدم اجتزاء لقطة مدتها 5 ثوان فقط من أي فيديو موسيقي وإضافتها إلى الفيديو الخاص به. وأخيرا تتيح أداة "ساوند" للمستخدمين استخدام الصوت فقط من الفيديو الموسيقي في الفيديو الخاص بهم.