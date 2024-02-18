إطلاق تطبيق تيك توك لنظارة أبل الذكية فيجن برو

المصدر: د ب ا

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أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الصينية تيك توك إطلاق تطبيق مخصص لنظارة الواقع الافتراضي الذكية "فيغن برو" التي طرحتها شركة الإلكترونيات الأمريكية أبل أوائل الشهر الحالي.

ومنذ إطلاق النظارة في 2 فبراير الحالي أصبح يوجد أكثر من 1000 تطبيق للعمل معها، بما ذلك تطبيق تيك توك أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه رغم إمكانية مشاهدات فيديوهات تيك توك على النظارة الذكية باستخدام برنامج تصفح الإنترنت العادي، فإن تطبيق تيك توك فيغن برو يتيح للمستخدم تجربة مشاهدة أكثر إمتاعا وإثارة.

وعند تشغيل تطبيق تيك توك فيغن برو يتم إخفاء شريط التحريك وزر أعجبني من الشاشة للسماح بمشاهدة صورة الفيديو بالكامل، فيما يظهر الملف الشخصي لصانع المحتوى وقسم التعليق كامتداد على جانب الفيديو.

وعند النقر على قسم التعليق على تطبيق الجهاز المحول فإن التعليقات تظهر فوق الفيديو، كما أنه عند النقر على رابط الملف الشخصي لشخص ما فإنه يظهر على كامل الشاشة. ولكن مع تطبيق فيغن برو يمكن للمستخدم عرض كل هذه الأشياء في وقت واحد.

وتقول منصة تيك توك إنه نظرا لأن النظارة فيغن برو تخلصت من قيود حدود النوافذ وحجم الشاشة، فإن تطبيق تيك توك لهذه النظارة يتيح تجربة مشاهدة مذهلة، حيث يمكن للمستخدم مواصلة مشاهدة الفيديو أثناء قراءة التعليقات دون الحاجة إلى وقف تشغيل الفيديو كما يحدث في التطبيق الخاصة بالهواتف المحمولة.

كما يتيح تطبيق تيك توك فيغن برو مشاهدة الفيديوهات في أماكن خيالية، مثل مشاهدته على سطح القمر أو في متنزه يوسميتي الوطني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية دون أن يغادر المستخدم منزله.

وفي حين يوجد شريط التمرير على الجانب الأيمن في تطبيق تيك توك للهواتف المحمولة فإنه يوجد على اليسار في تطبيق فيغن برو. وتقول تيك توك إنها غيرت المكان حتى يلائم تصميم أبل فيغن برو بأفضل صورة. في المقابل توجد باقي الوظائف مثل مشاركة المحتوى أو التعليق أو رمز الصوت على الجانب الأيمن.

وأطلقت تيك توك التطبيق بعد أسبوع واحد فقط من تأكيدها القيام بتطوير إصدار مخصص لنظارات فيغن برو.

