«آي مسج» و«بينغ» يفلتان من القواعد الأوروبية الجديدة للأسواق الرقمية

المصدر: بروكسل - أ ف ب

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أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، أن خدمة المراسلة «آي مسج» iMessage من «أبل» ومحرك البحث «بينغ» Bing من «مايكروسوفت» لن يخضعا لقواعد أوروبية جديدة أكثر تشدداً في بداية مارس للحد من الممارسات المناهضة للمنافسة لعمالقة التكنولوجيا.

كانت المفوضية الأوروبية أدرجت مطلع سبتمبر، 22 منصة رئيسية تابعة لست مجموعات رقمية عملاقة الشركات الأمريكية «ألفابت» و«أمازون» و«أبل» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، والصينية «بايت دانس»، على قائمة جهات ستخضع اعتباراً من 6 مارس لإجراءات رقابية مشددة بموجب قانون تنظيم الأسواق الرقمية. وسيتعين على هذه الشركات احترام سلسلة محظورات والتزامات ترمي إلى منع إساءة استخدام موقعها المهيمن، تحت طائلة فرض غرامات عليها قد تصل إلى 20% من حجم مبيعاتها العالمية.

وتشمل المنصات الـ22 المعنية أربع شبكات اجتماعية (تيك توك، وإنستغرام، وفيسبوك، ولينكد إن)، واثنين من برامج المراسلة الفورية (واتساب ومسنجر)، وثلاثة أنظمة تشغيل (أندرويد، وآي أو اس، وويندوز)، ومحرك بحث (غوغل)، وبرنامجي تصفح إنترنت (كروم وسفاري). وتشمل القائمة أيضاً 6 خدمات وساطة- خرائط غوغل ومتجر غوغل بلاي الإلكتروني وخدمة غوغل للتسوق وسوق «أمازون ماركت بلايس» ومتجر «آب ستور» الإلكتروني و«ميتا ماركت بلايس»، ومنصة الفيديو «يوتيوب» إضافة إلى الخدمات الإعلانية التابعة لمجموعات غوغل وأمازون وميتا. ومن بين القواعد الجديدة، سيفرض الاتحاد الأوروبي خاصية تتيح التشغيل البيني لخدمات الرسائل المستهدفة.