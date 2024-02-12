أمازون تطور مساعداً رقمياً لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي

المصدر: (نيويورك - د ب ا)

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أعلنت أمازون تطوير مساعد لتطبيق التسوق بالذكاء الاصطناعي يسمى «روفوز» بهدف تسهيل بحث المستخدم عن المنتجات وشرائها عبر منصة أمازون دوت كوم، وطرحت نسخة تجريبية أمام بعض المستخدمين في أمريكا.

وذكرت الشركة في بيان أن المساعد الرقمي الجديد يتميز عن المساعد الحالي أليكسا والموجود على نطاق واسع في السماعات الذكية، بقدرته على الرد على الأسئلة والعثور على سلع معينة مثل هدية لعيد الحب أو لعبة الديناصور لطفل عمره 5 سنوات. وعند إضافته إلى تطبيق أمازون شوبنج، يمكن استخدام روفوس من خلال شريط البحث والذي يستخدمه المستخدمون لكتابة أو إلقاء الأسئلة على مساعد التسوق.

وتقول أمازون إن المساعد الجديد سيتمكن من تقديم المساعدة في البحث عن المنتجات ويطرح الأفكار بشأن خطة غامضة للتسوق أو الإجابة عن أسئلة خاصة بمواصفات بمنتجات محددة. وقال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون إن الشركة هي الوحيدة التي بدأت تقديم ما يمكن من خلال مساعد الذكاء الاصطناعي وجعل البرمجيات أكثر توافقاً مع تفضيلات كل شخص على حدة بمرور الوقت.

يذكر أن سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت أضافت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقها الخاص. وتقول أمازون إنها تعتزم طرح المساعد الجديد تدريجياً للمزيد من المستخدمين في الولايات المتحدة، لكنها لم تحدد توقيتاً لطرحه على المستوى العالمي.