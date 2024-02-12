حلقات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي في فرنسا

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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أعلنت شركة ميتا وسامبلون، وهو مركز تدريب فرنسي متخصص في التكنولوجيا الرقمية شراكة لتوفير حلقات تعليمية حول الذكاء الاصطناعي للعامة، على أمل أن يستفيد منها 30 ألف شخص.

وأطلقت ميتا وسامبلون «ورش عمل حول الذكاء الاصطناعي»، وهي مبادرة فريدة ومجانية ومفتوحة أمام الجميع، دون شروط مسبقة، وتهدف إلى «رفع مستوى الوعي بين الفرنسيين بالمفاهيم الأولى للذكاء الاصطناعي التوليدي» بحسب ما جاء في بيان. وقال نائب رئيس شركة ميتا لمنطقة جنوب أوروبا لوران سولي لوكالة فرانس برس «نريد أن نرفع مستوى وعي الفرنسيين بهذا التقدم التكنولوجي».

وستقدم ورش العمل اعتباراً من مارس عبر الإنترنت بالوقت الفعلي لإتاحة التفاعل مع الطلاب، وستشمل ثماني مدن فرنسية هي مرسيليا وليون وباريس وليل ونانت ورين ومونبلييه وبوردو.