غوغل توقف خدمة كاش لأرشفة صفحات الإنترنت

المصدر: د ب ا

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قررت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا العملاقة غوغل وقف خدمة غوغل كاش وهي واحدة من أقدم خدماتها والتي تقوم بحفظ وأرشفة صور لصفحات الإنترنت عندما لا تصبح هذه الصفحات متاحة للظهور بشكلها الأصلي أمام المستخدمين.

وتتيح خدمة غوغل كاش للمستخدمين التصفح السريع للنسخ الأقدم من مواقع الإنترنت. ولم تعد هذه الخدمة متاحة حاليا، بحسب داني سوليفان المسؤول في شركة غوغل.

وقال سولفيان في رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "كان الهدف منها (غوغل كاش) مساعدة المستخدمين في الوصول إلى صفحات الإنترنت القديمة، حيث لا يمكن الاعتماد غالبا على تنزيل أي صفحة للاحتفاظ بها. لكن الأمور تحسنت بشدة. لذلك قررنا إحالة الخدمة إلى التقاعد".

يذكر أن غوغل قدمت هذه الخدمة بهدف حفظ نسخة احتياطية من أي موقع ويب حتى يمكن للمستخدم الوصول إليه عندما ينقطع الاتصال بالموقع الأصلي أو يكون تنزيله بطيئا. ورغم ذلك ظهرت فائدة إضافية غير مقصودة تتمثل في ضمان شفافية الإنترنت حيث انها تتيح للمستخدم معرفة ما إذا كانت الصفحة تعرضت للتغيير أو التعديل بعد بثها لأول مرة.

وعندما تحاول الشركات أو الحملات السياسية حذف معلومات غير مرغوبة من مواقعها، يمكن للمستخدمين اكتشاف هذا التغيير بسهولة من خلال البحث عن النسخة الأولية للصفحة المخزنة على خدمة غوغل كاش.

كان رابط غوغل كاش يظهر عادة في قائمة صغيرة إلى جانب نتيجة أي بحث، لكن هذا الخيار اختفى الآن بحسب سوليفان.

ومن بين الخيارات البديلة لغوغل كاش في المستقبل، يمكن أن تكون روابط "إنترنت أركايف" من محرك بحث غوغل، بحسب سوليفان. وتم إطلاق خدمة إنترنت أركايف كمشروع غير هادف للربح، وتتيح أيضا أرشفة موسعة للكثير من المواقع عبر خدمتها واي باك ماشين.