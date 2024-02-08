«سناب شات» تتوقع خسارة 95 مليون دولار

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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أعلنت «سناب شات» عن نتائجها للربع الرابع والعام الكامل 2023، مسجلة إيرادات مخيبة للآمال، في ظل استمرار معاناتها من ركود سوق الإعلانات الرقمية.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين للإيرادات وصدمت المستثمرين بتوقعات خسارة عالية بشكل مفاجئ للربع الحالي. وارتفعت إيرادات الربع الأخير بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.36 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون 1.38 مليار دولار في المتوسط. وكانت المحصلة النهائية خسارة بنحو 248 مليون دولار في الربع، بعد خسارة قدرها 288.5 مليون دولار في العام السابق.

وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع «سناب» إيرادات تتراوح بين 1.095 مليار دولار و1.135 مليار دولار. وتتوقع الشركة خسارة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك تتراوح بين 55 مليون دولار و95 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، يتوقع ارتفاع عدد المستخدمين على نحو يومي من 414 مليوناً إلى 420 مليوناً.

قالت الشركة الاثنين الماضي إنها ستخفض قوتها العاملة 10% إضافية هذا العام في محاولة لتقليل التسلسل الهرمي وتعزيز التعاون الشخصي. ولكن رغم الجولة الأخيرة من خفض الوظائف، توقعت «سناب» تكبد خسارة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء للفترة الحالية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين بتسجيل خسارة بقيمة 33 مليون دولار.