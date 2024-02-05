20 مليون مشترك جديد في خدمتي «يوتيوب بريميوم وميوزيك»

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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نجحت خدمتا «يوتيوب بريميوم» و«يوتيوب ميوزيك» مدفوعتا الأجر في جذب أكثر من 100 مليون مستخدم، بزيادة قدرها نحو 20 مليون مستخدم خلال أكثر من عام، حيث كانت شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب قد أعلنت في نوفمبر 2022 وصول عدد المشتركين إلى 80 مليوناً.

وفي الأسبوع الماضي قال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة غوغل أثناء إعلان النتائج المالية للربع الأخير من العام الماضي إن إيرادات خدمات غوغل مدفوعة الثمن مثل يوتيوب بريميوم وميوزيك حققت إيرادات سنوية بلغت 15 مليار دولار.

وقال فيليب شيندلر رئيس قطاع الأعمال في غوغل إن مستخدمي خدمة بريميوم يحققون قيمة أكبر لصناع المحتوى على يوتيوب.

وأضاف إن «يوتيوب ميوزيك وبريميوم تحققان أداءً جيداً. ويقدم مستخدمو بريميوم عائداً أفضل لشركائنا وليوتيوب، مقارنة بمستخدمي الخدمة المجانية المدعومة بالإعلانات. وفي المتوسط فإن كل مشترك إضافي في بريميوم يزيد الأرباح لصناع المحتوى وشركائنا الإعلاميين والموسيقيين ليوتيوب نفسه».

يذكر أن غوغل أطلقت يوتيوب ميوزيك لأول مرة في 2015. وفي ذلك الوقت عرض موقع يوتيوب خدمته مدفوعة الاشتراك الخالية من الإعلانات باسم يوتيوب ريد مقابل اشتراك شهري 9.99 دولارات، مع السماح للمشترك بالوصول إلى خدمة بلاي ميوزيك.

وفي 2018 تم تغيير اسم الخدمة من يوتيوب ريد إلى يوتيوب بريميوم.

وفي العام الماضي بدأ موقع يوتيوب التصدي لمستخدمي خاصية منع ظهور الإعلانات أثناء تصفح الموقع المجاني، وقالت إن هذه الخاصية تنتهك شروط الخدمة. وبدأ يوتيوب يحذر من حرمان مستخدمي مانع ظهور الإعلانات من مشاهدة الفيديو إذا لم يتم إيقاف تشغيل هذه الخاصية.

وبشكل منفصل أطلق موقع يوتيوب خصائص جديدة مثل «ألعاب صغيرة» و«فيديوهات قصيرة» لزيادة جاذبية بريميوم للمستخدمين.

ويتيح موقع يوتيوب خدمة بريميوم حالياً في أكثر من 100 دولة.