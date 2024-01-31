إيلون ماسك: «نيورالينك» تزرع شريحة دماغية في أول إنسان

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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قال إيلون ماسك مؤسس شركة «نيورالينك» إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها الشركة الناشئة وإنه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في منشور على منصة (X): «تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد».

وهي عملية سبق أن نفذت مثلها أكثر من مرة جهات أخرى، من شركات وباحثين.

وسبق للشركة أن زرعت هذه الغرسة المعادلة بحجمها لقطعة نقود معدنية في دماغ قرد تمكن من «اللعب» بلعبة الفيديو «بونغ» من دون جهاز تحكم أو لوحة مفاتيح.

ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحاً لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وقال ماسك في منشور منفصل على (X): إن شريحة «نيورالينك» سيطلق عليها اسم (تيليباثي).

وأفادت نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.

واجهت «نيورالينك» دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت «رويترز» هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأمريكية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة. وقدرت قيمة الشركة بنحو 5 مليارات دولار في يونيو الماضي.