4 أمور عليك فعلها فوراً عند الضغط بالخطأ على رابط يحتوي «فيروس»

المصدر: البيان

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نحرص جميعنا على التأكد من الروابط الإلكترونية التي تصلنا قبل الضغط عليها، ومع ذلك فقد نضغط ول بالخطأ على رابط مجهول يحتوي على فيروس، وفي هذه الحالة علينا القيام بـ 4 أمور على الفور.

إغلاق الموقع على الفور

أول ما عليك فعله هو إغلاق موقع الويب أو الفيديو على الفور. فكلما طالت مدة بقائك في الموقع، زاد خطر تفاقم الوضع عن طريق الخطأ. وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وإذا أدركت أن هناك خطأ ما، قم بإغلاق الموقع على الفور قبل إدخال أي معلومات أو تنزيل أي شيء.

إجراء فحص للفيروسات

إذا كان لديك برنامج مكافحة فيروسات مثبت على الجهاز، فيجب عليك إجراء فحص الفيروسات بعد مغادرة الموقع.

ربما ثبت المجرمون برامج ضارة مثل أحصنة طروادة أو برامج التجسس على جهازك.

تأكد من القيام بذلك قريبًا حتى تتمكن من اكتشاف أي برامج ضارة قبل أن تصبح مشكلة.

تحسين الأمان

يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بوسائل التواصل، فمثلاً عليك تغيير كلمة المرور لـ Facebook الخاصة بك، إذا كان هناك احتمال أن يكون حسابك قد تم اختراقه عند الضغط على الرابط الاحتيالي من خلال حساب التواصل الاجتماعي، فإن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إلى كلمة مرور لم تستخدمها من قبل من شأنها أن تساعدك على البقاء آمنًا.

يعد تمكين المصادقة الثنائية أيضًا أحد أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لأن ذلك سيمنع أي شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.

الانتباه للنشاط المشبوه

إذا كنت تعتقد أن هناك احتمالًا لتعرضك للخطر، فمن الحكمة أن تنتبه لعلامات وجود مشكلة، على سبيل المثال، إذا ظهرت منشورات غير عادية على حسابك على فيسبوك لم تقم بإنشائها أو إذا بدأت حساباتك الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في التصرف بشكل غريب.

قم أيضًا بمراقبة حساباتك المصرفية وأي أنظمة دفع عبر الإنترنت تستخدمها للتأكد من عدم حدوث أي شيء خارج عن المألوف.