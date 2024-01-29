«إكس» تؤسس قسماً جديداً للإشراف على المحتوى

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

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أعلنت منصة إكس (تويتر سابقاً) تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء على القصر، وهو موضوع يوليه المشرعون الأمريكيون أهمية خاصة. وسيكون الهدف الأولي لـ«مركز التميز في مجال الأمن» توظيف «مئة مشرف» يركزون أساساً على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية، بحسب مدير العمليات في إكس جو بيناروش.

وشدد بيناروش على أن «إكس ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا». ونشرت الشركة بياناً حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها «مصممة على جعل إكس مكاناً غير مضياف للساعين إلى استغلال القصر».

وذكر أن الأطفال دون سن 13 عاماً لا يمكنهم فتح حساب، فيما يخضع القصر الأكبر سناً لقواعد أكثر صرامة. تأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء، بعنوان «أزمة الاعتداء على الأطفال عبر الإنترنت». وأوضح أن 2000 شخص توظفهم إكس أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.