استحالة الوصول إلى كلمات المرور وبطاقات الائتمان .. أبل تطلق خاصية أمنية جديدة

المصدر: د ب ا

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أطلقت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل خاصية أمنية جديدة لأجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد والهواتف الذكية آيفون في إطار تحديث نظام التشغيل بما يجعل من المستحيل الوصول إلى كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان المخزنة على الجهاز بمجرد إدخال الرقم السري إذا كان الجهاز موجود خارج المناطق المعتادة للمستخدم، بما يشير إلى احتمال تعرضه للسرقة.

وبمجرد رصد وجود الجهاز الذكي بعيدا عن مسكن أو مكان عمل مالكه، فسيتم إضافة طبقة تحقق ثانية للسماح للمستخدم بالدخول إلى نظام إدارة كلمات المرور على أبل المعروف باسم "كي شين" وغيرها من التفاصيل المالية المحفوظة.

وفي هذه الحالة سيكون على مالك الجهاز استخدام واحدة من وسائل التحقق البيومترية مثل صورة الوجه أو بصمة الإصبع وغير ذلك.

وقالت أبل "هذه الاشتراطات تساعد في منع أي شخص سرق هاتفك ويعرف كلمة المرور الخاصة بك من إدخال تغييرات حيوية على حسابك أو جهازك"، مشيرة إلى أن هذه الخاصية الجديدة تعرف باسم "حماية الجهاز المسروق" خلال أيام قليلة.

يذكر أن أبل أضافت في آخر تحديث لنظام التشغيل، خاصية أمن أخرى لكي تزيد من صعوبة وصول اللصوص إلى أي حساب ومنع صاحبه من الوصول إليه، من خلال تأخير مصطنع ومتعمد لتنفيذ التغييرات عند إدخالها على إعدادات وسائل الأمان في الجهاز بما يتيح التأكد من أن من يدخلها هو صاحب الجهاز أو الحساب الحقيقي.

على سبيل المثال، إذا أردت تغيير كلمة مرور حسابك "آبل آي.دي" ستحتاج للانتظار لمدة ساعة حتى يتم تنفيذ تغيير، وسيكون بعدها مطالبا بإدخال صورة وجهه أو بصمة إصبعه مجددا لتفعيل التغيير.

يتم توفير الخصائص الجديدة في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس 3ر17 والذي ظهر فيه العديد من الثغرات الأمنية. وفي الوقت نفسه سيتم توفيرها في الإصدار الجديد من نظام التشغيل ماك أو.إس 3ر14 والذي يقدم العديد من إصلاح الثغرات الأمنية في أجهزة كمبيوتر أبل.