ما هي مميزات النسخة الاختبارية من أنظمة iOS 17.4 التي أطلقتها أبل؟

المصدر: وكالات

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أعلنت آبل عن إطلاق النسخة الاختبارية beta 1 من أنظمة iOS 17.4 الجديدة المخصصة لهواتف آيفون.

وأشارت آبل إلى أن النسخة طرحت لاختبارها من قبل المطورين في أوروبا حاليا، وحملت معها العديد من الميزات الجديدة التي ستتوفر لمستخدمي آيفون لاحقا، وفق لروسيا اليوم.

ومع النسخة الجديدة بات بمكان المطورين استعمال محركات المتصفح الأصلية بدلاً من WebKit، كما بات ممكنا نقل محرك Blink إلى أنظمة iOS.

ومع التحديث الجديد بات بالإمكان ضم خدمات جديدة لبث الألعاب في متجر تطبيقات آبل، مثل خدمات Xbox Cloud Gaming وGeFerce Now.

ويحمل iOS 17.4 للمستخدمين أيضا العديد من الميزات الجديدة، إضافة إلى رموز تعبيرية جديدة، كما يوفر ميزة قراءة الرسائل باستخدام مساعد Siri الصوتي، وميزات تساعد مساعد Siri لقراءة الرسائل بعدة لغات.

ويوفر النظام الجديد أيضا ميزات إضافة لحماية الهواتف من السرقة، وميزات لعرض النصوص في الأغاني في خدمات Apple Music.