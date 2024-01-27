أشهر يوتيوبر تكنولوجيا في العالم يتمنى زيارة مصر

المصدر: دبي - البيان

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أظهر البريطاني من أصول هندي آرون روبيش مايني، صاحب قناة «Mrwhosetheboss» أحد أشهر قنوات التكنولوجيا على موقع يوتيوب، والذي يملك ما يقرب من 18 مليون متابع، اهتمامه بزيارة مصر، وتحديداً تجربة الغوص في مياه البحر الأحمر المصرية، وأيضاً زيارة الأهرامات، إضافة إلى زيارة بلده الأصلي الهند ورؤية تاج محل.

وظهرت رغبات آرون خلال عرضه لهاتف سامسونج الجديد وإمكانياته ومميزاته، وعيوبه في مراجعة شاملة لـS24 ألترا الذي طرحه عملاق التكنولوجيا الكوري مؤخراً، وخلال حديثه عن إمكانيات الجهاز ومميزات الذكاء الاصطناعي التي يملكها، وكيف أنه يستطيع ترتيب وإعداد مذكراته وأولوياته، ظهرj مذكرة له لأبرز الأماكن في العالم التي يرغب في زيارتها في الوقت القريب وخلال إجازته، وكانت في صدارة المذكرة زيارته لمصر والأشياء التي يريد أن يفعلها في الجيزة وشرم الشيخ أو الغردقة.

وذكر آرون في مذكرته أنه يريد تعلم الغطس، وممارسة التزلج على المياه، وزيارة الأهرامات، وجاءت الرغبات الثلاث تحت بند زيارته لمصر، ما يعني أنه على الأغلب يريد الذهاب إلى شرم الشيخ أو الغردقة، حيث تنشر هناك الرياضات المائية، إضافة لزيارته للعاصمة والجيزة بالتأكيد لرؤية الأهرامات.