شركة بوكيمون ستحقق في احتمال سرقة لعبة «بال وورلد» لشخصياتها

المصدر: ا ف ب

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أعلنت شركة "بوكيمون" أمس الخميس أنها "ستحقق" في احتمال أن يكون استوديو "بوكيت بير"، مُبتكر لعبة "بال وورلد" التي بيعت منها ملايين النسخ، استخدم شخصياتها من دون موافقتها.

و"بال وورلد" التي باتت مُتاحة منذ الجمعة على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر، هي عبارة عن لعبة مغامرات تتضمن شخصية أفاتار تتطور في عالم تسكنه مخلوقات يشبه بعضها شخصيات "بوكيمون".

وثمة شبه كبير بين شخصيتين من "بال وورلد" وشخصية "بيكاتشو" الشهيرة من عالم "بوكيمون".

وقالت شركة "بوكيمون" في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني "سنطلق تحقيقاً ونتخذ الإجراءات المناسبة ضد أي انتهاكات للملكية الفكرية تتعلق ببوكيمون".

وكانت "بوكيت بير" أعلنت الاربعاء أنّها باعت أكثر من 8 ملايين نسخة من لعبتها في ستة أيام فقط.

وقالت "بوكيمون" "لقد تلقينا شكاوى عدة في شأن لعبة ابتكرها استوديو آخر وطُرحت في يناير"، من دون أن تذكر اسم اللعبة المعنية.

وتابعت "لم نمنح الإذن باستخدام حقوق الملكية الفكرية لبوكيمون في هذه اللعبة".

ولم ترد "بوكيت بير" بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

وكتب المدير العام للشركة تاكورو ميزوبي، الاثنين عبر منصة "اكس"، "لقد استهدفتنا تعليقات تشهيرية ورصدنا تغريدات تنطوي على تهديدات بالقتل".