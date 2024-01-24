إيلون ماسك: مليار إنسان آلي على كوكب الأرض قبل 2040

المصدر: البيان

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أكد الملياردير إيلون ماسك أنه سيكون هناك حوالي مليار إنسان آلي على الأرض خلال عقدين من الزمن.

وقال ماسك في تدوينة على منصة "إكس"، «أؤكد على تنبؤ ديفيد هولتز، مؤسس مختبر البحث في الذكاء الاصطناعي "ميدجرني".

وقال هولتز في منشور الأسبوع الماضي: "يجب أن نتوقع وجود مليار إنسان آلي على الأرض في عقد 2040 ومائة مليار روبوت (غالبًا غريبي الأصل) في جميع أنحاء النظام الشمسي في عقد 2060".

رد ماسك قائلاً: "ربما شيئًا من هذا القبيل، بشرط أن تكون أسس الحضارة مستقرة".

وقد طورت تسلا، إحدى الشركات التي أسسها ماسك، نموذجًا لروبوت إنسان آلي يمكن أن يعتبره الملياردير إسهامًا في تحقيق هذا التنبؤ الطموح خلال عقدين من الزمن.

وتم الإعلان عن تسلا أوبتيموس، المعروف أيضًا باسم روبوت تسلا، لأول مرة في حدث يوم الذكاء الاصطناعي في أغسطس 2021، عندما أعلن ماسك أن الشركة تخطط لبناء نموذج بحلول العام التالي، وقال ماسك عن الروبوت في ذلك الوقت: "أعتقد أن لديه القدرة على أن يكون أكثر أهمية مع مرور الوقت من قطاع السيارات".

وفي أكتوبر 2022، قال ماسك إنه يأمل في النهاية في تصنيع الملايين من روبوتات أوبتيموس، التي ستحمل تقديرًا بقيمة 20,000 دولار للوحدة، على الرغم من أن الروبوت كان محدودًا في قدراته وقال ماسك بعد مشيه على المسرح إنه لن يطلب منه أداء مهام أكثر تعقيدًا لأنه "لا يريد أن يسقط أرضًا".

وقال ماسك في ذلك الوقت: "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتنقية أوبتيموس". وأضاف: "أعتقد أن أوبتيموس سيكون مذهلاً خلال خمسة أو عشر سنوات".

حتى عام 2022، قال ماسك إنه يأمل في إطلاق الروبوت في السوق خلال ثلاث إلى خمس سنوات وأنه عندما يكون جاهزًا سيكون "آلة قوية للغاية".

وقال لرويترز إن صنع الروبوتات البشرية ليس "في خط مباشر مع تسريع الطاقة المستدامة" كجزء من هدف تسلا العام، "أعتقد أن المهمة تتسع إلى حد ما مع ظهور أوبتيموس، لا أعرف ربما سيجعل المستقبل رائعًا".