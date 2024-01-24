بيع 5 ملايين نسخة من لعبة «بال وورلد» في 3 أيام

المصدر: (سان فرانسيسكو - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «بوكيت بير»؛ مبتكرة لعبة «بال وورلد» المعروفة بـ«بوكيمون ويذ غَنز»، عبر منصة «اكس» (تويتر سابقاً)، أنّها باعت أكثر من 5 ملايين نسخة من لعبتها في ثلاثة أيام فقط.

وتتضمّن اللعبة التي صدرت الجمعة عبر منصة «ستيم» للألعاب، صوراً رمزية للاعبين الذين يستخدمون أسلحة هي عبارة عن وحوش مشابهة بصورة كبيرة لشخصيات لعبة «بوكيمون» من «نينتندو». وأبدى أحد المستخدمين «ذهولاً» باللعبة، قائلاً إنها تمتع بإمكانات تجعلها تصبح «أسطورية». وتتوفر لعبة «بال وورلد» في نسخة تجريبية عبر «ستيم» بسعر 27 دولاراً، فيما يواصل الاستوديو الياباني تطويرها آخذاً في الاعتبار آراء اللاعبين.

لكنّ تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى أنّ الشركة نسخت شخصيات بوكيمون ودمجتها في اللعبة. وتتضمّن «بال وورلد» أكثر من مئة شخصية تسمى «بالز» يمكن للاعبين التقاطها وجعلها حليفة لهم في مغامراتهم باللعبة، على ما توضح «بوكيت بير».

وتشير الشركة أيضاً إلى أنّ اللاعبين يمكنهم القتال بأسلحة مختلفة من الأقواس والرماح الكلاسيكية وصولاً إلى البنادق وقاذفات الصواريخ. ويمكن للمستخدمين إما اللعب ضمن فريق أو التنافس ضد بعضهم.