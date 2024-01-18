محكمة أمريكية تقضي بمنع بيع أحدث ساعات «أبل»

المصدر: أ ف ب

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أمرت محكمة أمريكية، أمس، شركة أبل بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة «ماسيمو» المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.

وكانت لجنة التجارة الدولية أمريكية قررت، في 27 أكتوبر، حظر بيع طرازات من «أبل ووتش» في الولايات المتحدة، بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأكسيجين في الدم.

وعلَّقت محكمة، الشهر الفائت، هذا الحظر موقتاً، ولكن سيُعمل به مجدداً اليوم في انتظار قرار في أن الاستئناف الذي تقدمت به أبل.

وتُصنّع أبل القسم الأكبر من منتجاتها خارج الولايات المتحدة وخصوصاً الصين، ما يضع المسألة ضمن اختصاص لجنة التجارة الدولية.

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن أبل تعتزم إزالة نظام الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الراهن من الطرازين اللذين يتعلق بهما النزاع وهما «أبل ووتش سيريز 9» (Apple Watch Series 9)، و«أبل ووتش ألترا 2» (Apple Watch Ultra 2)، وهو حل رحّبت به «ماسيمو».

واعتبر مؤسس «ماسيمو» ورئيسها جو كياني، في بيان، أن القرار القضائي الصادر أمس، يشكّل انتصاراً لنزاهة نظام براءات الاختراع الأمريكي ولسلامة الأشخاص الذين يعتمدون على هذه التكنولوجيا.

وأضاف: «هذا دليل على أن أكبر الشركات وأقواها يجب أن تحترم هي أيضاً حقوق الملكية الفكرية للمخترعين الأمريكيين».

وتعتبر «ماسيمو» أنها صاحبة هذا اختراع القياس البيومتري، وتتهم أبل بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.

وترى أبل، من جهتها، أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ، وسارعت إلى استئناف القرار، لكنّ بتّ المسألة قد يستغرق عاماً أو أكثر.