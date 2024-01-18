علامة HONOR تعلن عن الإطلاق المرتقب لهاتف HONOR Magic V2

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أعلنت HONOR، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال التقنيات المتطورة، اليوم عن اقتراب إطلاق هاتف HONOR Magic V2 القابل للطي في الإمارات. يتميز هذا الهاتف الرائد القابل للطي بتصميم أنيق وسمك نحيف وبطارية بمواصفات تقنية رائدة وشاشة تفاعلية ثورية وتجربة مستخدم غامرة. يعتبر HONOR Magic V2 شهادة على تفاني HONOR في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير تكنولوجيا الهواتف القابلة للطي حتى تتحقق لها السيادة في منافستها مع الهواتف الذكية التقليدية.

قبل الإطلاق الرسمي، أطلقت HONOR برنامج روّاد Vالمستقبل الرائع بهدف جمع رؤى قيمة من أوائل مستخدمي التكنولوجيا القابلة للطي. كشفت النتائج الرئيسية للبرنامج أن 90% من المشاركين منفتحون على التغيير إلى هاتف ذكي قابل للطي، و89% يعطون الأولوية للتصميم الرفيع وخفيف الوزن، و65% راضون للغاية عن أداء عمر البطارية، وقد استبدل 88% من المشاركين أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهاتف HONOR Magic V2.

حقق البرنامج نجاحا كبيرا وتلقى ردود فعل رائعة من المشاركين. وبعد اختتام المسابقة، فاز الطيار الإماراتي بدير الحمادي، حيث حصل على رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى MWC 2024 في برشلونة، إسبانيا، مع HONOR. تتيح له هذه الفرصة الحصرية الحصول على رؤى مباشرة حول الابتكارات التكنولوجية القادمة لشركة HONOR.

تصميم فائق الخفة والنحافة

بوزن يبلغ 229 غراماً فقط وبسمك لا يتخطى 9.9 ملليمترات أثناء طيه، يُتوَّج هاتف HONOR Magic V2 بلقب الأخف والأنحف والأكثر تطوراً في فئة الهواتف القابلة للطي. ويُعزى هذا الإنجاز غير المسبوق إلى التحسين المتقن على مستوى الهيكل والاختيار الأمثل للمواد المستخدمة في تصنيع الهاتف.

بالإضافة إلى عامل الخفة والنحافة، يتميز هاتف HONOR Magic V2 بمفصلة تيتانيوم خفيفة الوزن هي الأولى والأقوى من نوعها في فئة الهواتف القابلة للطي. ولإضفاء مزيد من القوة والمتانة لآلية المفصلة، تم تطعيم هيكلها بفولاذ جديد مسجل الملكية لعلامة HONOR. حصل HONOR Magic V2 أيضاً على شهادة المتانة من علامة SGS الرائدة في مجال الاختبارات والفحوصات وإصدار الشهادات، بفضل قدرة المفصلة على تحمل أكثر من 400,000 طية، مما يضمن عمراً يصل إلى عشر سنوات.

بطارية مزدوجة نحيفة تقدم أداءً من الفئة الأولى

يأتي HONOR Magic V2 مزوداً ببطارية مزدوجة مصنوعة من السيلكون والكربون هي الأنحف في هذه الفئة، إذ تأتي بمتوسط سمك 2.72 مم فقط، ومدعمة بتكنولوجيا شحن ثورية تعمل عند جهد منخفض. يمكن لهذه البطارية المبتكرة توفير طاقة أكبر عند الجهد نفسه مقارنة ببطاريات الجرافيت التقليدية. وبفضل سعة البطارية الكبيرة والتي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ودعمها لتقنية الشحن السريع HONOR SuperCharge بقوة 66 واط، يضمن هاتف HONOR Magic V2 بقاء المستخدمين متصلين لمدة أطول وإعادة شحن البطارية إلى كامل سعتها في زمن شحن قصير للغاية.

يتضح التزام HONOR بالاستدامة من خلال خيار الظهر المصنوع من الجلد النباتي للنسخة السوداء، مما يوفر للمستخدمين اختياراً صديقاً للبيئة مع عدم التفريط في الأناقة.

شاشة بتقنيات ثورية تضع الإنسان في المقام الأول

يسحر HONOR Magic V2 مستخدميه بشاشة OLED LTPO قابلة للطي تدعم أكثر من 1.07 مليار لون، وتوفر تجربة بصرية غامرة مع دقة ألوان استثنائية. وبفضل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز التي تنفرد بها HONOR، يتمتع المستخدمون بتجربة مشاهدة مريحة للعين حتى مع جلسات الاستخدام المطولة.

واستمراراً في التزام HONOR بتقديم تقنية تركز على صحة المستخدمين، زودت الهاتف بميزات متقدمة مثل ميزة التعتيم الديناميكي، والتي تمكِّن الشاشة من محاكاة إيقاعات الضوء الطبيعية وبالتالي تقليل إجهاد العين. وكذلك ميزة السطوع التكيفي، والتي تسمح للشاشة بمعايرة الإضاءة الصادرة منها وفق ظروف الإضاءة الخارجية ومدة استخدام الشاشة تلقائياً بما يضمن الراحة المثالية لعينيك.

هذا بالإضافة إلى ميزة العرض الليلي بناءً على الساعة البيولوجية (Circadian Night) التي تعمل على ضبط لون الشاشة والانتقال تدريجياً إلى ألوان أكثر دفئاً بطريقة تعاقبية تحاكي تعاقب الليل والنهار. وبناءً على الاختبارات المعملية، تساعد هذه الميزة على زيادة مستويات الميلاتونين، مما يساعد المستخدمين على الحصول على نوم أطول وبجودة أفضل.

كاميرات ذات قدرات فائقة لتصوير أفضل لحظات يومك

يتميز هاتف HONOR Magic V2 بنظام كاميرا ثلاثية، يتكون من كاميرا عريضة (أساسية) بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 1.9) وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.0) وكاميرا تليفوتو بدقة 20 ميغابكسل، مما يسمح للمستخدمين بإنتاج صور عالية الجودة بفضل إمكانات استشعار الضوء الفائقة. تدعم الكاميرا الأمامية المزدوجة بدقة 16 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.2) أوضاع تصوير متنوعة تمكِّن المبدعين من إنتاج محتوى جذاب بمنتهى السهولة.

نظام تشغيل سلس وآمن

يعمل HONOR Magic V2 بنظام MagicOS 7.2 القائم على Android 13، مما يوفر تجربة استخدام سلسة تلبي مختلف سيناريوهات الاستخدام، كالتواصل الاجتماعي والترفيه والبحث عن المعلومات والعمل والسفر. ولحماية خصوصية المستخدم وأمانه، يقدم HONOR Magic V2 ميزة المساحة الموازية (Parallel Space) الجديدة كلياً والتي تسمح للمستخدم بعزل تطبيقات العمل عن التطبيقات الشخصية.

ما قدمته HONOR في هاتفها Magic V2 هو شهادة على التزامها الراسخ بدفع حدود الابتكار التكنولوجي والتميز الهندسي، وهو وعد منها بتقديم تجربة هاتف ذكي منقطعة النظير للمستخدمين.

الألوان والأسعار والتوفر

سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني ، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي. بداية من 2 فبراير، سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 للطلب المسبق في الإمارات بسعر رائع وهدايا مجانية.

