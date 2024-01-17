حتى 16 مديراً.. «مديرو الحسابات» خاصية جديدة يضيفها واتساب

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة «ميتا» قواعد جديدة لإدارة قنوات «واتساب الإخبارية»، بإمكانية إضافة أكثر من مدير للحساب «أدمن» للقناة الواحدة، وذلك لإدارة والتحكم في الحساب وبث الأخبار أو المعلومات عبر حساب المدعو الشخصي، ودون فتح الحساب الأصلي الملك للقناة.

ويمكن لـ«الأدمن» البث والحذف والتعديل من خلال حسابه الشخصي في القناة، وأكدت «ميتا» أنه يمكن دعوة 16 حساباً للقيام بدور «الأدمن»، بشرط تفعيل حساب المدعو للإدارة لخواص المصادقة الثنائية، للحفاظ على السرية والأمان.

وقالت «ميتا» مالكة فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إن المدعو لإدارة الحساب لا يمكن له دعوة آخرين بالوكالة أو بالنيابة، وفقط مالك القناة الأصلي وحده من يستطيع دعوة آخرين لإدارة الحساب، وتستمر الدعوة لمدة 7 أيام، وف حالة عدم قبولها من الطرف المدعو تُلغى من تلقاء نفسها الدعوة.