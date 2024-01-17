آيفون ينتزع من سامسونغ صدارة مبيعات الهواتف الذكية في 2023

المصدر: أ ف ب

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تفوقت "آبل" على منافستها "سامسونع" في مبيعات الهواتف الذكية في عام 2023، وفقاً لشركة الأبحاث المتخصصة "آي دي سي" التي رأت في ذلك "تحولاً في السلطة في قمة أكبر سوق للإلكترونيات الاستهلاكية".

وأشار خبراء "آي دي سي" في بيان نُشر الاثنين إلى أن "المرة الأخيرة التي احتلت فيها شركة أخرى غير سامسونغ المركز الأول في سوق الهواتف الذكية كانت عام 2010".

وباعت المجموعة التي يقع مقرها في كاليفورنيا أكثر من 234 مليون جهاز "آي فون" العام الفائت، ما جعل حصتها من السوق العالمية 20,1 في المئة.

ولاحظت مديرة الأبحاث نبيلة بوبال أن "آبل" تستحوذ للمرة الأولى على الحصة الأكبر من هذه السوق، وأنها "الوحيدة من الشركات التي احتلت في المراكز الثلاثة الأولى حققت نمواً سنوياً إيجابياً" بنسبة 3,7 في المئة.

ورأت أن "أبل" حققت هذا الإنجاز رغم مواجهتها "تحديات تنظيمية متزايدة ومنافسة متجددة من شركة هواوي في الصين التي تُعدّ أكبر أسواقها".

واعتبرت أن "نجاح +آبل+ المتواصل (...) يعود بدرجة كبيرة إلى الاتجاه المتزايد نحو الأجهزة العالية النوعية التي باتت تمثّل أكثر من 20 في المئة من السوق، وإلى كثافة عروض استبدال الهواتف القديمة، وخطط التمويل من دون فوائد".

وحلّت "سامسونغ" في المركز الثاني، إّذ بلغت مبيعات أجهزنها أكثر من 226 مليوناً، أي بتراجع 13,6 في المئة، ما جعل حصتها من السوق 19,4% في المئة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة الكورية الجنوبية العملاقة الأربعاء في سان خوسيه في منطقة سيليكون فالي الأميركية عن هواتف ذكية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو موضوع نادراً ما تتناوله "آبل" خلال مؤتمراتها، رغم الاهتمام الكبير بهذه التقنيات.

وقال نائب رئيس القسم المخصص لسوق الذكاء الاصطناعي في "آي دي سي" راين ريث إن التنافس فيها "على أشدّه".

ويأتي تصدّر "آبل" في سياق انخفاض المبيعات العالمية للهواتف الذكية بنسبة 3,2 في المئة عام 2023، لتبلغ 1,17 مليار جهاز، وهو "أدنى حجم سنوي خلال عقد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الصعوبات الناجمة عن وضع الاقتصاد الكليّ"، بحسب "آي دي سي".

إلا أن الشركة توقعت تسجيل انتعاش سنة 2024، إذ بلغ النموّ 8,5 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.