كيف تحمي باقة بيانات جوالك وتمنع امتلاء سعته التخزينية؟

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لماذا أصبحت أجهزة المحمول تمتص البيانات وسعات التخزين؟ الأمران ربما يبدو أن هناك اختلاف بينهما، ولكن الحقيقة أن كل منهما مرتبط بالآخر، فترى ما هو الحل للحفاظ على سعة الجهاز من الامتلاء، وفي الوقت نفسه منع الاستهلاك المبالغ فيه في باقات البيانات؟ في السطور التالي بعض الحلول المناسبة للحفاظ على جهازك وباقة بياناتك..

1- توقيف المزامنة

كل الأجهزة سواء أندرويد أو آي أو إس من أبل، تستخدم المزامنة مع السحابة الخاصة بمالك الواجهة، فأجهزة أندرويد على الأغلب تستخدم جوجل درايف لرفع الصور وعمل نسخة احتياطية من الجهاز، وفي أغلب الأجهزة الأمر يتم تلقائياً سواء في الوجود ضمن شبكة إنترنت منزلي أو عبر باقة الإنترنت، الأمر الذي يهدر جزء كبير من باقة البيانات، ويمكن من خلال الإعدادات ضبط استخدام «واي فاي أونلي»، بحيث لا تتم المزامنة إلا من خلال وجود شبكة الإنترنت المنزلي، منعا لضياع الباقة.

2- توقيف التحميل التلقائي

برامج واتس آب وتليغرام من أكثر البرامج شيوعاً، وفي الوقت نفسه من أكثر البرامج استهلاكاً للمساحة الداخلية للأجهزة وباقات الإنترنت، حيث أنه وبشكل تلقائي يتم تحميل كل المرسلات من المجموعات على ذاكرة الجهاز، وهو ما يجعلها تمتلئ سريعاً وفي الوقت نفسه يستهلك كماً كبيراً من البيانات المتاحة، خاصة لكون رسائل المعايدات والصور والفيديوهات حتى وإن كانت صغيرة الحجم، إلا أنها في المجموع تستهل مساحة كبيرة وتمتص باقة البيانات بشكل سريع، ولابد من إغلاق التحميل التلقائي للصور والملفات من داخل التطبيقين نفسهما وذلك من الإعدادات، وحذف العلامة من مربع الملفات المراد تنزيلها تلقائياً.

3- التنزيل التلقائي من الإيميل

البريد الإلكتروني الخاص بالعمل دائما يكون معداً للتنزيل بشكل تلقائي للمرفقات، وهو الأمر الذي يستهلك كثيراً من البيانات والمساحة التخزينية، والأفضل إغلاق التنزيل التلقائي من إعدادات برنامج الإيميلات، ليكون التنزيل فقط عند الحاجة لتنزيل الملف المرفق، وهو أمر من الأفضل اتباعه دائماً لكون بعض الإيميلات تكون إيميلات ترصد وتنزيلها بشكل تلقائي يعرض الأجهزة لمخاطر تسرب البيانات.

4- مشاهدة الفيديوهات 4K

أغلب شاشات الأجهزة دقتها في العرض عالية الجودة «HD»، وبالتالي مشاهدة الفيديوهات بجودة 4K، لا يؤدي لشيء سوى استهلاك باقة البيانات دون جدوى فعلية، وتلك الجودة معدة لأجهزة التلفزيون وشاشات العرض الكبيرة، وليست للهاتف المحمول الذي أعلى دقة فيه لا تكاد تصل إلى 2K، ولتفادي عرض الجهاز لجودة 4k بشكل تلقائي يمكن ذلك من خلال إعدادات يوتيوب وغيرها من البرامج وإطفاء التشغيل التلقائي لأعلى جودة ممكنة، حيث أن هذا الأمر وفي ظل سرعات الإنترنت العالية يذهب تلقائياً لعرض أعلى دقة دون استفادة فعلية، بل على العكس يكون الضرر أكثر باستهلاك البيانات.

5- إزالة البرامج الخاملة

أصبح في هذه الأيام كل موقع إلكتروني يضع تطبيقاً له ويدفع المتابعين لاستخدامه عند فتح الموقع، وبعض هذه التطبيقات يقوم البعض بتنزيلها دون استخدام لفترات طويلة، حتى يتم نسيانها خاملة، والحقيقة أنها ليست خاملة، فكل تلك التطبيقات تقوم بالمزامنة عبر الإنترنت، الأمر الذي بعيداً عن كون التطبيق نفسه يشغل مساحة تخزينية، فهو أيضا يستخدم باقة البيانات طوال النهار للمزامنة، لذلك يجب إزالة البرامج غير المستخدمة باستمرار من الجهاز والإبقاء فقط على التطبيقات المستخدمة.

6- إغلاق النوافذ

أغلب المتصفحات تفتح نافذة جديدة لكل صفحة يحاول المستخدم الولوج إليها، وتبقى تلك النوافذ مفتوحة في الخلفية تستهل من طاقة الجهاز ومن باقة الإنترنت، وأيضاً من مساحة التخزين الداخلية، لكون كل موقع لديه ما يسمى بالـ«كوكيز»، وهي ملفات صغيرة لمزامنة البيانات، ومع فتح الكثير من النوافذ تتراص تلك الملفات لتشغل حيزاً كبيرا في مساحة تخزين الأجهزة، لذلك لابد من الحرص على غلق النوافذ باستمرار وعدم ترك نوافذ غير مستخدمة مفتوحة في الخلفية.