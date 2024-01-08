1.5 مليون تحميل لتطبيق كوبايلوت خلال 7 أيام

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

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أطلقت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت تطبيق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت للأجهزة الذكية التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد وآي.أو.إس وآيباد أو.إس.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى منصة كوبايلوت التي كانت معروفة باسم «بنج شات» والتي تعمل بنفس آلية عمل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر شات جي.بي.تي التابعة لشركة أوبن أيه.آي المملوكة لإمبراطورية مايكروسوفت.

ومنذ إطلاق تطبيق كوبايلوت خلال عطلة رأس السنة تم تنزيله أكثر من 1.5 مليون مرة على أجهزة أندرويد وآي.أو.إس على مستوى العالم بحسب بيانات شركة داتا أيه.آي لخدمات بيانات سوق الأجهزة المحمولة.

ومثل كل منصات محادثة الذكاء الاصطناعي يمكن للمستخدم كتابة السؤال الذي يريد إجابة عنه أو الأمر الذي يريد تنفيذه لكي تقوم كوبايلوت بالرد باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كتابة مسودات الرسائل البريدية أو تأليف القصص أو كتابة النصوص وتلخيص النصوص المعقدة، وإعداد خطط للرحلات الشخصية، مع كتابة أو تحديث السير الذاتية.

في الوقت نفسه يتيح كوبايلوت الوصول إلى خدمات شات جي.بي.تي 4 مجاناً، وهي ميزة مهمة لأن تطبيق جي.بي.تي المجاني يعمل حالياً بتكنولوجيا جي.بي.تي 3.5 في حين يحتاج المستخدم لدفع رسوم مقابل استخدام تكنولوجيا جي.بي.تي 4.