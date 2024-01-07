دراسة: 1.8 مليون حاسب آلي بألمانيا تعمل بأنظمة ويندوز قديمة غير مؤمنة

المصدر: د ب ا

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يكثر الحديث في عصرنا الحالي عن القرصنة السيبرانية وأهمية أمن المعلومات، ليس فقط على مستوى الدول والهيئات، ولكن أيضا على مستوى الأفراد. ويستلزم الأمر إجراء تحديثات دورية لأنظمة الحواسب الآلية من أجل حمايتها من أي مخاطر عند الاتصال بالإنترنت.

وكشفت دراسة حديثة أن هناك أكثر من 8ر1 مليون جهاز حاسب آلي بألمانيا تعمل بأنظمة ويندوز قديمة لم يتم تحديثها منذ أعوام، ويتم استخدام هذه الحواسيب في الاتصال بالإنترنت في ظل أنها لا تتمتع بأية حماية ضد أية تهديدات أمنية على الإنترنت.

وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة "إسيت" لأمن تكنولوجيا المعلومات وتم نشرها اليوم الأحد بالعاصمة الألمانية برلين، أن أغلب الأنظمة غير المؤمنة، ويبلغ عددها نحو 5ر1 مليون جهاز، لا يزال يتم تشغيلها بنظام تشغيل "ويندوز 7" الذي لم يعد يتم تحديثه وسد ثغرات أمنية به منذ نحو أربعة أعوام.

وبحسب الشركة، لا يزال هناك بعض الأجهزة يتم تشغيلها بأنظمة "ويندوز 8" أو ويندوز 8.1"، أو حتى نظام تشغيل "إكس بي" الذي صدر آخر تحديث له من شركة مايكروسوفت قبل 15 عاما.

وصرح تورستن أورباسنكي، خبير أمن تكنولوجيا المعلومات بالشركة: "من المحبط أن نرى أنه على الرغم من تدشين حملات إعلامية على مدار سنوات طويلة، فإن ملايين من المستخدمين الألمان يستخدمون أنظمة تشغيل ويندوز القديمة حتى الآن"، محذرا من أن هؤلاء المستخدمات والمستخدمين يعرضون أجهزتهم في المنزل أو العمل لمخاطر جسيمة عند استخدام الإنترنت بهذه الأجهزة.

وأوضح أوربانسكي أن المجرمين السيبرانيين يمكنهم مهاجمة مثل هذه الأجهزة غير المؤمنة بسهولة، وحذر من أن وجود أي ثغرة أمنية في تطبيقات الحواسب التي تستخدم هذه النسخ من أنظمة ويندوز يكفي لقرصنة الجهاز والاستيلاء على جميع البيانات الخاصة بصاحبه.