يجب عليك تغييرها فوراً.. تعرف على 30 كلمة مرور خطيرة لعام 2023
في العالم الرقمي اليوم، نعتمد على كلمات المرور لحماية هوياتنا على الإنترنت وحساباتنا المالية وغيرها من البيانات المهمة، وهذا يجعل من الضروري اختيار كلمة مرور قوية لحماية المعلومات الشخصية والحساسة من الوصول غير المصرح به.
يمكن بسهولة اختراق كلمة المرور الضعيفة من قبل المتسللين، مما يعرض المستخدمين لمجموعة من التهديدات السيبرانية.
مؤخرًا، نشر تقرير صادر عن NordPass قائمة بكلمات المرور الأكثر استخدامًا من قبل الأشخاص على مستوى العالم والوقت الذي يحتاجه المتسللون لاختراقها.
فيما يلي قائمة بـ 30 كلمة مرور "أسوأ" لعام 2023، وإذا وجدت كلمة المرور الخاصة بك في هذه القائمة، فيجب عليك تغييرها على الفور:
123456
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
admin
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
12345678
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
123456789
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
1234
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
12345
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
password
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
123
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
Aa123456
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
1234567890
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
UNKNOWN
الوقت اللازم للكسر: أقل من 17 دقيقة.
1234567
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
123123
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
111111
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
Password
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
12345678910
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
000000
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
admin123
الوقت اللازم للكسر: 11 ثانية.
********
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
user
الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.
1111
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
P@ssw0rd
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
root
الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.
654321
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
qwerty
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
Pass@123
الوقت اللازم للكسر: 5 دقائق
******
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
112233
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
102030
الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.
ubnt
الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.