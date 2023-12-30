يجب عليك تغييرها فوراً.. تعرف على 30 كلمة مرور خطيرة لعام 2023

المصدر: إعداد - وائل زكير

ت + ت - الحجم الطبيعي

في العالم الرقمي اليوم، نعتمد على كلمات المرور لحماية هوياتنا على الإنترنت وحساباتنا المالية وغيرها من البيانات المهمة، وهذا يجعل من الضروري اختيار كلمة مرور قوية لحماية المعلومات الشخصية والحساسة من الوصول غير المصرح به.

يمكن بسهولة اختراق كلمة المرور الضعيفة من قبل المتسللين، مما يعرض المستخدمين لمجموعة من التهديدات السيبرانية.

مؤخرًا، نشر تقرير صادر عن NordPass قائمة بكلمات المرور الأكثر استخدامًا من قبل الأشخاص على مستوى العالم والوقت الذي يحتاجه المتسللون لاختراقها.

فيما يلي قائمة بـ 30 كلمة مرور "أسوأ" لعام 2023، وإذا وجدت كلمة المرور الخاصة بك في هذه القائمة، فيجب عليك تغييرها على الفور:

123456

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



admin

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



12345678

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



123456789

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

1234

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



12345

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



password

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

123

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

Aa123456

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



​1234567890​

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



UNKNOWN

الوقت اللازم للكسر: أقل من 17 دقيقة.



1234567

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



123123

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



111111

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



Password

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

12345678910

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



000000

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



admin123

الوقت اللازم للكسر: 11 ثانية.



********

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



user

الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.



1111

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



P@ssw0rd

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



root

الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.



654321

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



qwerty

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



Pass@123

الوقت اللازم للكسر: 5 دقائق



******

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.

112233

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



102030

الوقت اللازم للكسر: أقل من ثانية واحدة.



ubnt

الوقت اللازم للكسر: 1 ثانية.