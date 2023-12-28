محكمة الاستئناف الأمريكية تعلق حظر مبيعات ساعات "آبل"

المصدر: د ب ا

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فازت شركة "أبل" بحكم قضائي، يتم بمقتضاه تعليق مؤقت لحظر أمريكي على بيع أحدث ساعاتها الذكية.

ويمنح الحكم شركة أبل إرجاء لتنفيذ الحكم في معركة بشأن براءة الاختراع، نجم عنها تعليق بيع الساعات في السوق. وهددت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 17 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصدرت محكمة استئناف في واشنطن إيقافا مؤقتا اليوم الأربعاء للحظر بعد يوم من طلب شركة "أبل" إرجاء مفوضية التجارة الدولية الأمريكية القرار، الذي كان يحظر تصدير ساعة "أبل" الذكية من طرازي "سيريز 9" و "ألترا 2".

ومنحت المحكمة المفوضية حتى 10 يناير لترد على طلب "أبل" بمزيد من التعليق خلال استئناف الشركة ضد قرار مفوضية التجارة الدولية.

واضطرت "أبل" إلى وقف مبيعات أحد منتجاتها المميزة بعدما خلصت مفوضية التجارة الدولية إلى أن الشركة انتهكت حقي براءة اختراع من شركة الأجهزة الطبية "ماسيمو" لجهاز يقيس نسبة تشبع الدم بالأكسجين.