«أمنكس» تكشف عن حلول تجمع بين الذكاء الاصطناعي الحواري والتوليدي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت أمنكس إنترناشيونال للحلول والخدمات الرقمية حلولاً مبتكرة للذكاء الاصطناعي الحواري التوليدي للمحتوى – وهي تقنية متقدمة تدمج بين إمكانات الذكاء الاصطناعي المولد للمحتوى والذكاء الاصطناعي الحواري معاً.

تجمع الحلول المبتكرة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والمعالجة اللغوية الطبيعية، ما يتيح لها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمهيد الطريق إلى المستقبل حيث يمكن للأنظمة الذكية التطور والابتكار ذاتياً.

وقال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لدى أمكنس إنترناشيونال: تمثل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة التوليدية مزيجاً قوياً من التقنيات المتطورة التي تهدف إلى إحداث ثورة في التفاعلات المؤسسية.. فهي تعد بمثابة محرك للمعالجة اللغوية العصبية الذي يدعم أكثر من 45 لغة، مما يعني أنها ستلعب دوراً بالغ الأهمية في مجال المساعد الافتراضي الذكي.