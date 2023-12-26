دخول حظر نماذج من ساعة آبل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة

المصدر: أ ف ب

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دخل الحظر الأمريكي على استيراد نماذج من ساعات آبل الذكية حيز التنفيذ الثلاثاء بعدما أحجمت إدارة الرئيس جو بايدن عن استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.

قررت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في 27 اكتوبر حظر استيراد طرازات من "آبل ووتش" الى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الاوكسيجين في الدم.

ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن "آبل ووتش 6"، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.

وتعتبر ماسيمو أنها صاحبة هذا الاختراع وأن آبل استغلت موظفيها للنفاذ إلى التكنولوجيا.

وترى آبل من جهتها ان استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب ان تسحب لكنها علقت الاسبوع الماضي مبيعات "آبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر، و"آبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2).

وأعلنت آبل في 18 ديسمبر تعليق بيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة "احتراما منها لهذا القرار إذا ما ثُبّت"، وفق ناطقة باسم المجموعة.

ولم تعد هذه الساعات متوفرة في متجر "آبل" الإلكتروني منذ 21 ديسمبر وفي نقاط البيع اعتبارا من 24 ديسمبر.

وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء إن مستشارة الشؤون التجارية السفيرة كاثرين "تاي قرّرت بعد مناقشات متأنية عدم الاعتراض على التدبير واصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 كانون الاول/ديسمبر 2023".

ويحقّ للرئيس الأميركي نقض القرارات بشأن الحظر على الاستيراد، لكن نادرا ما تتخذ تدابير من هذا القبيل.

وأكدت "آبل" أنها ستطعن في القرار أمام محكمة فدرالية.

وجاء في بيان أصدرته الشركة الثلاثاء "لا نوافق بتاتا على قرار اللجنة والحظر الصادر ونحن نأخذ كلّ التدابير اللازمة لإعادة آبل ووتش سيريز 9 وآبل ووتش ألترا 2 إلى الزبائن في الولايات المتحدة في أقرب مهلة ممكنة".

وتعمل شركة آبل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.

وفي سبتمبر أصدرت آبل ساعتها Apple Watch Series 9، مع الترويج للأداء المعزز إلى جانب ميزات مثل القدرة على الوصول إلى البيانات الصحية وتسجيلها.

وكانت "آبل" قد قالت وقت صدور القرار في أواخر أكتوبر "لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة آبل".

ورفعت "آبل" دعويين في نهاية عام 2022 على "ماسيمو" بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.