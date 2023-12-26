استمتع بتجربة الألعاب والإبداع على مستوى آخر فقط على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة NVIDIA RTX 40

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سواء كنت طالبًا أو لاعبًا أو محترفًا مبدعًا، فليس هناك وقت أفضل للاستثمار في كمبيوتر محمول من سلسلة NVIDIA GeForce RTX 40. تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه، المجهزة بأحدث وحدات معالجة الرسوميات من NVIDIA لتخطي حدود ما اعتدت القيام به على جهاز كمبيوتر محمول، مما يؤدي إلى تجربة ألعاب لم يسبق لها مثيل. بالنسبة للأفراد المبدعين، لم تعد تقتصر على البقاء في مكتبك لتصميم تحفتك الفنية التالية. فبفضل إمكانية النقل التي توفرها أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة RTX 40، يمكنك أن تحلم بفكرتك الكبيرة التالية أينما وأينما يتعلق الأمر بك.

خذ الألعاب على سبيل المثال - لم يعد عليك البقاء على الأريكة الخاصة بك مع وحدة التحكم في الألعاب. يمنحك الكمبيوتر المحمول من سلسلة RTX 40 حرية اللعب في أي مكان تريده. سواء كان ذلك في منزل أحد الأصدقاء لممارسة لعبة تنافسية متعددة اللاعبين، أو في صالة المطار أثناء انتظار رحلتك القادمة، فلا يوجد كمبيوتر محمول أفضل يمكنك وضعه في الاعتبار لممارسة الألعاب أثناء التنقل. يعد MSI Pulse 15جهاز كمبيوتر محمولًا رائعًا للألعاب فهو مدعوم بوحدة معالجة رسوميات RTX 4070 للحصول على تفاصيل استثنائية في جميع ألعابك. إن ممارسة الألعاب على جهاز كمبيوتر محمول مثل هذا يجلب معه الآن مجموعة من التقنيات الجديدة من NVIDIA التي تجعل كل لعبة مميزة وتعمل دون عناء قدر الإمكان. تعمل تقنية DLSS 3 على تعزيز الإطارات داخل اللعبة بشكل كبير بما يصل إلى أربع مرات مما يمنحك أفضل تجربة لعب ممكنة. بالنسبة للاعبين التنافسيين، تضمن تقنية NVIDIA Reflex أقل زمن استجابة للنظام مما توفر ميزة حاسمة على اللاعبين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تتبع الأشعة على رفع الجاذبية البصرية للألعاب من خلال إنشاء بيئة أكثر سينمائية وواقعية حيث يمكن تقدير كل التفاصيل بشكل كامل. لمزيد من القوة المتاحة لك، جرب الكمبيوتر المحمول للألعاب Asus ROG Strix Scar 17.

بالنسبة للعقول المبدعة، يوفر الكمبيوتر المحمول من سلسلة RTX 40 عالمًا من الإمكانيات لجعل أفكارك تنبض بالحياة. تتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي المجانية مثل NVIDIA Canvasتحويل ضربات الفرشاة البسيطة إلى أعمال فنية مذهلة، كل ذلك ببضع نقرات. أما بالنسبة للفنانين ثلاثي الأبعاد الذين يتعاونون في مشروع عن بعد، يمكنك الاستفادة من مزايا NVIDIA Omniverse والإبداع بسرعات لم تشهدها من قبل. يمكن لأكثر من 100 تطبيق إبداعي الاستفادة من قوة وحدات معالجة رسوميات RTX بفضل برامج تشغيل NVIDIA Studio drivers مما تقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لتنفيذ المهام المعقدة. يعد MSI Stealth 17 Studio جهاز كمبيوتر محمولًا رائعًا لأولئك الذين اعتادوا على التصميم على محطات العمل التقليدية، حيث أنه يوفر كل القوة والأداء الذي ستحتاج إليه في شكل أصغر حجمًا وأكثر قابلية للحمل.

وأخيرًا، تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة RTX 40 رائعة للعمل المدرسي، حيث يتم أيضًا تسريع جميع تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الشائعة بواسطة وحدات معالجة رسوميات NVIDIA. وهذا يجعل من السهل إنهاء المهام المعقدة بشكل أسرع من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى. يعد MSI Thin GF63رائعًا للواجبات المدرسية، ولكن يمكن استخدامه أيضًا للعب ألعابك المفضلة عندما يحين وقت الاسترخاء. يمكنك أيضًا توصيل وحدة التحكم في الألعاب المفضلة لديك مباشرة بالكمبيوتر المحمول الخاص بك للحصول على تجربة لعب مألوفة أكثر. يمكنك أيضًا استخدام برنامج NVIDIA Broadcast المجاني لجعل مكالمات الفيديو تبدو أفضل من أي وقت مضى، حتى في أكثر الأماكن ضوضاءً. الميزة الحقيقية لجهاز كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40 هي أن لديك جهازًا متعدد الأغراض يوفر لك المال من خلال القدرة على القيام بمجموعة متنوعة من المهام المختلفة – والصعبة. فهي هادئة، وموثوقة، ولها عمر بطارية طويل، لذلك ستكون دائمًا جاهزًا لمواجهة التحدي التالي دون بذل أي جهد.

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