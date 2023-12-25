«جوجل» تحدث «كروم» وتضيف «فحص السلامة»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

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أطلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل تحديثات عدة لبرنامج تصفح الإنترنت كروم لأجهزة الكمبيوتر المكتبي بهدف تحسين عوامل الأمان ومنح المستخدم قدراً أكبر من السيطرة على استخدام ذاكرة المتصفح.

ومن أبرز التحديثات التي تمت إضافتها خاصية «فحص السلامة» الاستباقي. فبدءاً من الإصدار كروم 120 الذي تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة، فإن خاصية «فحص السلامة» في تطبيق كروم للكمبيوتر المكتبي، ستعمل الآن في الخلفية وترسل تحذيرات استباقية عندما يرصد محاولة لسرقة كلمة المرور على متصفح الإنترنت أو عندما يصل إلى المستخدم رابط يحمل برنامجاً خبيثاً أو قرصنة.

وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في التكنولوجيا، أن خاصية «فحص السلامة» ستلغي بشكل تلقائي أي ترخيص يمكن أن يكون المستخدم قد منحه لأي موقع إنترنت قبل فترة طويلة لم يتم استخدامه بعد ذلك.