تعزيز التسويق الرقمي والحضور الإلكتروني يتصدران أولويات استثمار الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أظهر استبيان حديث لشركة «جو دادي» تصدر تعزيز التسويق الرقمي، والحضور الإلكتروني مجالات استثمار الشركات الصغيرة في الإمارات لتطوير أعمالها، وتنسجم هذه النتائج مع الثورة الراهنة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي عززت إدراك الشركات لأهمية التحول الرقمي والابتكار، للحفاظ على تقدمها ضمن المشهد سريع التطور في السوق.

وقالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: «يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يلعب دوراً محورياً في تغيير قواعد اللعبة بالنسبة للشركات الصغيرة.

ويُمكن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام العادية مثل تحليل البيانات وإصدار الفواتير، مما يسمح لأصحاب الشركات بالتركيز على النمو الاستراتيجي وزيادة تفاعل العملاء، كما تستطيع الشركات الصغيرة استثمار حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات المكثفة، ما يكشف عن تفضيلات العملاء واتجاهات السوق، ويتيح اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاء».

وتساعد الإمكانات المتقدمة لمعالجة البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي في تحسين أساليب استقطاب العملاء، وتقدم استراتيجيات مخصصة تستند إلى تحليلات الموقع الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء، كذلك يُمكن لحلول الذكاء الاصطناعي، مثل تشات جي بي تي، أن تسهم في إعادة رسم ملامح خدمة العملاء، من خلال الاستجابة بشكل سريع ودقيق، وتستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي أتمتة استراتيجيات التواصل الاجتماعي وتحسينها، بما يضمن تقدم المحتوى للجمهور المستهدف.