«آبل» تدعو للتوسع في استخدام التشفير التام

المصدر: سان خوسيه - د ب أ

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دعت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل مستخدمي الإنترنت والاتصالات إلى التوسع في الاستخدام اليومي للتشفير التام بين الطرفين (إند تو إند) بعد أن أظهر بحث كلفت به الشركة إحدى الجهات تزايد مخاطر اختراق الاتصالات والبيانات.

وقالت آبل إن دراسة مستقلة أظهرت زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد بيانات المستخدمين المخزنة على خدمات الحوسبة السحابية خلال العام الماضي، مشيرة، إلى زيادة عمليات القرصنة التي تستهدف منصات الحوسبة السحابية والخدمات الأخرى والتي تتيح للقراصنة الوصول إلى ملفات المستخدمين.

يذكر أن التشفير التام بين الطرفين للملفات التي يتم تخزينها على خوادم الحوسبة السحابية يعني قصر الوصول إلى الملفات والاطلاع عليها على الأشخاص الذين يحددهم صاحب الملفات فقط، دون أن تتمكن الشركة الموفرة لخدمة الحوسبة السحابية من الإطلاع على هذه الملفات.