تقنيات جديدة في الذكاء الاصطناعي من «أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتل شركة «تويوتا جازو ريسينج» مكانة رائدة في مجال الابتكار ضمن قطاع السيارات، حيث تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتكتسب ميزة تنافسية في قطاع السيارات الرياضية ولتعزز تطوير سياراتها الاستهلاكية.

ويعيد هذا التكامل بين قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي توفرها «أمازون ويب سيرفيسز» تعريف الرابط بين أداء سيارات السباق وتلك الاستهلاكية.

وتركز «تويوتا جازو ريسينج» في استراتيجيتها على البيانات لتحقق الفوز في السباقات، مثل سباق لو مان 24 ساعة الشهير وبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات لعام 2023. وتستخدم منصة Amazon SageMaker ML للتعامل مع مجموعة متنوعة من البيانات تشمل مقاييس أداء السيارة وحتى الظروف البيئية. وتعتبر هذه البيانات ضرورية لتحسين أداء السيارة في ظل الظروف القاسية التي تقام فيها سباقات السيارات.

وأكد الدكتور مارك هيلبرت، مدير قسم استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدى شركة «تويوتا جازو ريسينج» على الدور الحاسم للبيانات قائلاً: تعد البيانات المفتاح الأساسي لتحقيق الفوز بالسباقات. ونجمع في كل مرة نختبر فيها سيارة أو نشارك في أحد السباقات كمية هائلة من البيانات. ويعتبر حجم البيانات هذا السبب الرئيسي الذي يجعل الذكاء الاصطناعي عنصراً أساسياً في مستقبل السباقات.

ونستخدم اليوم سحابة أمازون ويب سيرفيسز لنربط كل ما نقوم به ضمن المضمار مع محاكي القيادة لدينا. ونستفيد من قدرات السحابة في تطوير سيارات السباق وتلك الاستهلاكية بالكامل. ويتيح هذا التكامل السلس لشركة تويوتا تطبيق الأفكار المكتسبة من السباق مباشرة على هندسة السيارات الاستهلاكية لديها.

ويسهل هذا التعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» كسر الحواجز القائمة بين تطوير سيارات المضمار وتلك التي يتم استخدامها للطرقات العادية. على سبيل المثال، تستطيع شركة تويوتا أن تبدأ عملية المحاكاة في المقر الرئيسي لشركة تويوتا جازو ريسينج في كولونيا، ومن ثم ستتمكن فرق الشركة في اليابان من الاطلاع على النتائج بعد ذلك بوقت قصير وإعادة تشغيل عمليات المحاكاة المماثلة على سيارات الطرق الاستهلاكية.

ويعد هذا النهج التعاوني ذا فوائد واسعة في مجالات عدة مثل القيادة الذاتية وتحسين استهلاك الوقود والإطارات وجذب العملاء المحتملين من خلال أجهزة محاكاة القيادة.

وأضاف هيلبرت: يستطيع الذكاء الاصطناعي المساهمة بتسهيل تجربة القيادة والسباق وجعلها أكثر متعة. وسيعرف الناس عندما يقودون سيارات تويوتا أن برمجة تعلم الآلة في تلك السيارات مأخوذة عن بيانات سيارات السباق، مما يضفي روح السباقات على الطرقات العادية.

وتعمل تويوتا جازو ريسينج من خلال تعاونها مع أمازون ويب سيرفيسز على تحسين أدائها ضمن مضمار السباق، وترتقي أيضاً وبشكل كبير بإمكانات الجيل القادم من سيارات تويوتا الاستهلاكية. وتجسد هذه الشراكة أهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل سباقات السيارات، كما تلعب دوراً أساسياً في تطوير تجارب القيادة اليومية.