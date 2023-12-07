الروبوتات تقتحم عالم الملاكمة

المصدر: (دبي – البيان)

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بدأ عدد من الروبوتات في اقتحام عالم الرياضة بالفعل، من حارس مرمى روبوتي بأربع أرجل إلى بطل كرة الطاولة المدعم بالذكاء الاصطناعي من غوغل، وفق «ديلي ميل».

والآن، يبدو أن الروبوتات تستعد لمواجهة المحترفين في الملاكمة، حيث أظهر مقطع فيديو مثير للقلق، روبوتاً ضخماً يتصارع مع إنسان، ويوجه له بعض اللكمات المثيرة للإعجاب.

ويوصف الروبوت، الذي يطلق عليه اسم «ناديا»، بأنه «الجيل القادم من الآلات ببنية بشرية للجيل القادم من الروبوتات».

وأثارت اللقطات مخاوف العديد من المشاهدين، حيث علق أحدهم: «انتظر حتى يحصل الروبوت على العقل ويضربك بشكل حقيقي».

ويأتي «ناديا» من بنات أفكار الباحثين في «آي أتش إم سي بورد وورك روبوتس».