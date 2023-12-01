«مايكروسوفت» تؤكد التزامها تمكين تحول الإمارات رائدة رقمية وقوة اقتصادية عالمية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مايكروسوفت بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة التزامها تمكين تحول دولة الإمارات رائدة رقمية وقوة اقتصادية على الصعيد العالمي.

وقال نعيم يزبك المدير العام لـ«مايكروسوفت الإمارات» إن دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في مسيرتها نحو تحقيق الريادة العالمية في مجال الابتكار والتحول الرقمي، فبرزت نفسها دولة رائدة في مصاف الدول المتقدمة في تبني أحدث الابتكارات التقنية لبلوغ رؤيتها الوطنية الطموح. واتسمت جهودها وخطواتها بالحكمة والرؤية الاستراتيجية، وذلك بفضل التوجهات الرشيدة لقادة الدولة التي استشرفت المستقبل عبر توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة متكاملة تسهم في تحفيز الابتكار.

وقال يزبك إن حكومة دولة الإمارات ركزت بشكل بارز على تطوير القوى العاملة ورفع مستوى مهاراتها لمواكبة تطلعات العصر الرقمي، مؤكدةً التزامها محو الأمية الرقمية وإعداد قوى عاملة قادرة على مواجهة التحديات وأخذ مكانها الريادي في المستقبل، ونحن في مايكروسوفت نمتلك التزاماً راسخاً تجاه تحقيق هذه الأهداف، إيماناً بدورنا شريكاً في هذه الرحلة تربطه علاقة وطيدة بحكومة دولة الإمارات، وتجسد مبادراتنا خير دليل على مواصلتنا الجهود الرامية إلى الإسهام في تحقيق الرؤى الوطنية، فعلى سبيل المثال تبرز مبادرة «مجلس شباب مايكروسوفت» أحد تلك المساعي الهادفة إلى دعم المشروعات الحكومية لتطوير الكوادر الوطنية في الدولة، إذ تعمل بمقام جسر بيننا وبين حكومة دولة الإمارات في تحقيق هذه المهمة، كمنصة تحتضن الشباب الإماراتيين لبلورة مهاراتهم ورفع قدراتهم في مجال التحول الرقمي بما يضمن لهم الإسهام في تعزيز ازدهار المجتمع الإماراتي عبر المشاركة في قضايا مهمة مثل التنوع والشمول والعمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.