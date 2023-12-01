أسعار الفائدة تهوي بتمويل «الذكاء الاصطناعي» 45 %

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجع الاستثمار في صناعة التكنولوجيا في أوروبا بمقدار نحو النصف تقريباً خلال العام الجاري 2023، مع معاناة المستثمرين من آثار أسعار الفائدة المرتفعة، وفقاً لبيانات من شركة رأس المال الاستثماري Atomico، التي كشفت عنه أنه على الرغم من ذلك «كان الذكاء الاصطناعي فئة بارزة شهدت جولات تمويل ضخمة مستمرة».

وأظهر تقرير «حالة التكنولوجيا الأوروبية» الصادر عن الشركة، أنه من المتوقع أن ينخفض التمويل الإجمالي للشركات الأوروبية المدعومة بالمشاريع بنسبة 45% في العام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وتتوقع Atomico وصول إجمالي تمويل مشاريع شركات التكنولوجيا الأوروبية إلى 45 مليار دولار هذا العام. وهذا أقل من 82 مليار دولار في العام الماضي 2022، وهو بحد ذاته أقل من 100 مليار دولار في العام السابق عليه.

وكانت تكنولوجيا المناخ قطاعاً بارزاً آخر، وفقاً للشركة مصدرة التقرير. وشكل تمويل الشركات في مجال الكربون والطاقة 27% من إجمالي رأس المال المستثمر في التكنولوجيا الأوروبية في العام 2023، أي أكثر بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2021، وفق ما ذكرته شبكة CNBC.

وبحسب Atomico فإن القيمة الإجمالية لجميع شركات التكنولوجيا الخاصة والمدرجة في البورصة في أوروبا تجاوزت 3 تريليونات دولار في العام 2023، واستعادت هذا المستوى بعد تراجعها إلى ما دونه بكثير في العام 2022.

وفي العام الماضي، شهد قطاع التكنولوجيا الأوروبي خسارة 400 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية. لكن لم تكن هناك أي اكتتابات عامة أولية ذات حجم كبير في أوروبا هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ظل نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ ضعيفاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد وصلت قيمة الصفقات 36 مليار دولار في عام 2023، وكانت غالبية عمليات التخارج أصغر حجماً، حيث تقل قيمتها عن 100 مليون دولار.