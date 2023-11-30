اغتنم الموسم مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA GeForce RTX 40

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اغتنم الموسم بأفضل العروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA GeForce RTX 40 سواء للاعبين أو المبدعين أو الطلاب. ليس هناك وقت أفضل للاحتفال من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40. يمكن للاعبين الاستمتاع بأداء لا مثيل له وسهولة الحمل مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة RTX 40، بينما يمكن للمبدعين والطلاب الاستفادة من وحدات معالجة الرسوميات المكتبية من سلسلة RTX 40 للحصول على أداء لا مثيل له وإبداع لا حدود له.

لتحقيق أقصى قدر من سهولة الحمل، تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة من سلسلة NVIDIA GeForce RTX40 لتكون رفيعة وهادئة وذات عمر بطارية كبير. تم دمج تقنية NVIDIA Max-Q في كل كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40، وهو عبارة عن مجموعة متقدمة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين أداء الكمبيوتر المحمول الخاص بك وقوته وصوتياته لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

تتميز أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 برسومات واقعية للغاية لتجربة ألعاب غامرة حقًا، وذلك بفضل ميزات مثل تتبع الأشعة وDLSS 3 للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة. بدأت المزيد والمزيد من الألعاب في دعم هذه التكنولوجيا الثورية، مع دعم أكثر من 150 لعبة وفي تزايد. سواء كنت تتعاون مع الأصدقاء لمواجهة عوالم خيالية أو استكشاف أعمق أعماق الفضاء، فلن تتباطأ الحركة أبدًا على كمبيوتر محمول من سلسلة RTX 40 أو وحدة معالجة رسومات سطح المكتب.

وأفضل ما في الأمر هو أن أجهزة سلسلة RTX 40 هو للاستخدام لسنوات قادمة، مع تحديثات مجانية للبرامج عبر GeForce Experience للحفاظ على سير الأمور بسلاسة وتقديم ميزات جديدة. ويضمن هذا أنك ستتمكن من تشغيل الألعاب والتطبيقات المستقبلية دون الحاجة إلى القلق بشأن الترقية في وقت مبكر جدًا، مما يجعلها استثمارًا سليمًا.

بالنسبة للمبدعين، توفر وحدات سلسلة معالجة رسوميات RTX 40 جنبًا إلى جنب مع برامج تشغيل NVIDIA Studio سير عمل أسرع وأكثر موثوقية للإنشاء بسرعة خيالك. تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الذكية والتطبيقات الإبداعية المتسارعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX والتطبيقات الإبداعية الحصرية المجانية من NVIDIA مثل Canvas وBroadcast وOmniverse، على صياغة عوالم بأسرع ما يمكن أن تتخيلها. تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 أدوات قوية للدراسة أيضًا، حيث تستفيد جميع أفضل تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من تسريع الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة رسوميات RTX، حتى يتمكن الطلاب من إنهاء المهام بشكل أسرع.

في هذا الموسم، تعيد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 تعريف حدود القوة والقدرة على التكيف. من الألعاب إلى الدراسة إلى إنشاء عوالم جديدة مثيرة للإعجاب، تساعدك إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة على خوض غمار هذه التحديات

ألعابك وتجاربك الإبداعية إلى آفاق جديدة. مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40، سيكون لديك جهاز واحد يمكنه التعامل بسهولة مع أي مهمة تحتاج إليها. تعرف على المزيد من المعلومات حول أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية من سلسلة RTX 40 هنا.