43 % من الأمريكيين يحصلون على الأخبار من «تيك توك»

المصدر: واشنطن - وكالات

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أكدت دراسة بحثية لمركز «بيو» الأمريكي، أن نسبة متزايدة من البالغين في الولايات المتحدة، يتلقون الأخبار بانتظام على تيك توك، ويتناقض هذا مع العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث انخفض استهلاك الأخبار أو بقي على حاله تقريباً في السنوات الأخيرة.

ويتلقى 43% من مستخدمي تيك توك من البالغين في الولايات المتحدة الأخبار بانتظام من الموقع، ارتفاعاً من 33% قالوا الأمر نفسه في العام 2022.

وخلال 3 سنوات فقط، تضاعفت نسبة البالغين في الولايات المتحدة الذين يقولون إنهم يحصلون بانتظام على الأخبار من تيك توك، أكثر من 4 أضعاف، من 3% في عام 2020 إلى 14% خلال العام الجاري.

وأصبح تطبيق تيك توك، المعروف بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، يتمتع بشعبية خاصة بين المراهقين الذين أفاد ثلثاهم بأنهم استخدموا المنصة وكذلك الشباب.

من بين البالغين، من المرجح أن يقول أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً إنهم يتلقون الأخبار بانتظام على تيك توك. ويقول ثلث الأمريكيين في هذه الفئة العمرية (32%)، إنهم يحصلون على الأخبار بانتظام هناك، وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة، بالمقارنة بـ15% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 49 عاماً، و7% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عاماً، و3% فقط ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق.

ومن المرجح الآن أن يحصل مستخدمو تيك توك على الأخبار من التطبيق نفسه بالقدر نفسه الذي يحصل به مستخدمو فيسبوك على الأخبار من فيسبوك، ومع ذلك، فإن مستخدمي تيك توك أقل احتمالاً من مستخدمي منصة إكس للحصول على الأخبار على الموقع.