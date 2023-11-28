موظفو «أبل» السابقون يفضلون العمل في «غوغل»

المصدر: نيويورك - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يفضل أغلبية الموظفين السابقين في شركة «أبل» العمل لدى شركة غوغل، وذلك وفقاً لتحليل ملفات تعريف «لينكد إن»، ويكشف التحليل أيضاً عن أن هناك أشخاصاً يتحولون من «غوغل» إلى أبل، لكن غالبية موظفي أبل عملوا سابقاً في انتل أو مايكروسوفت أو أمازون.

ووفق موقع TOI الهندى، قام فريق Switch on Business باستكشاف الملفات الشخصية للموظفين على «لينكد إن» لمجموعة مختارة من شركات التكنولوجيا، وقاموا أولاً بالبحث عن عدد الموظفين الذين يعملون حالياً في «غوغل» وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، و«اي بي إم»، وتسلا، وأوراكل، ونتفلكس، وأنفيديا، وأدوبي، وإنتل، وأوبر.

ولكل من الشركات، قاموا بالبحث عن الموظفين الذين يعملون حالياً في كل شركة تكنولوجية عملاقة وعملوا سابقاً في كل شركة أخرى من القائمة الأولية، ثم قام الفريق بحساب العدد والنسبة المئوية للموظفين الحاليين في كل عملاق تكنولوجي والذين عملوا سابقاً في عمالقة التكنولوجيا الآخرين، أتاحت لهم البيانات الكاملة تقديم تفاصيل عن المسارات الأكثر شيوعاً بين عمالقة التكنولوجيا.

وتبحث شركة أبل عن المواهب من أمازون، وأدوبي، وغوغل، فيما من المرجح أن ينضم موظفو أبل إلى «غوغل»، فيما تميل شركة أبل إلى توظيف موظفين من مجموعة محددة مكونة من عشر شركات تقنية، بما في ذلك أمازون، وأدوبي، وغوغل، وآي بي إم، وإنتل، وميتا، ومايكروسوفت، ونفيديا، وأوراكل، وتسلا.

وتتمتع ميتا بأعلى نسبة من الموظفين ذوي الخبرة التقنية السابقة بنسبة 26.51%، تليها «غوغل» بنسبة 24.15%، وIBM بنسبة 2.28%، كما انضم 3363 موظفاً في «غوغل» إلى ميتا للحصول على فرص جديدة.