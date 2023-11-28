طفرة في وظائف الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أصبح الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، قوة دافعة في عالم الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تقود ابتكاراته والتبني السريع لتقنياته إلى تغييرات كبيرة في وجه الأعمال عبر مختلف الصناعات والقطاعات في المنطقة والعالم.

وأعلنت شركة دييل، وهي منصة متكاملة لإدارة الموارد البشرية للفرق العالمية، عن إجراء دراسة لتقييم التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على فرص العمل، حيث وجدت الدراسة أن الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي شهدت نمواً عالمياً كبيراً، سواءً من حيث عدد الموظفين المعينين أو عدد الشركات التي تبحث عن موظفين في هذا المجال.

وكشف التقرير حتى سبتمبر 2023، عن وجود أكثر من 5000 عقد نشط في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهندسة البرمجيات، إضافة إلى مشاركة أكثر من 2100 مؤسسة في التوظيف في هذه المجالات. وتجاوزت وتيرة النمو التوقعات، ما يشير إلى وجود طلب متزايد على المهارات والكفاءات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقادت كندا عمليات التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي، تلتها الهند وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة.

ومع إطلاق «تشات جي بي تي»، تحتل الهند الصدارة في وظائف الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتتوسع الشركات الأمريكية بشكل متزايد في توظيف مواهب الذكاء الاصطناعي من البرازيل وكندا والأرجنتين، مع توظيف في مدن مثل تورونتو (7%) وبنغالور (3%) ولندن (3%)، لاهور وبرلين وبوينس آيرس (2%)، فيما تجذب المملكة المتحدة وكندا بشكل متزايد مواهب الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة.

وشهدت ألمانيا (52%)، تلتها الولايات المتحدة (44%) ثم المملكة المتحدة (41%) أكبر زيادة في عدد العقود الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.