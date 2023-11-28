الاستدامة والذكاء الاصطناعي محددا وجهات المسافرين

المصدر: دبي - البيان

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يعتزم السياح من دولة الإمارات، زيادة إنفاقهم على الرحلات والعطلات في السنوات الثلاث المقبلة، مع مراعاة الاستدامة أكثر من أي وقت مضى، إذ بات الكثيرون يتحقّقون الآن من مراعاتهم للاستدامة البيئية لدى التخطيط لإجازاتهم، فهم مستعدون لدفع ما تفوق نسبته 20 % إضافية للإقامة في فنادق صديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن تبرز اتجاهات رئيسة أخرى أيضاً في قطاع السفر في السنوات المقبلة، حيث سيصبح الذكاء الاصطناعي أداة محورية في التخطيط للعطلات، إذ يستخدمه اليوم نصف سكان الإمارات (52 %) لهذا الغرض. وفي الوقت نفسه، ستشهد الوجهات البديلة Dupe Destinations زخماً متزايداً، وهي أماكن ومدن مشابهة للوجهات التقليدية، ولكنها تتميز بأنها أقرب وأقل كلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستلقى «العطلات البطيئة» التي يتوخى فيها المسافرون الهدوء والتواصل مع الثقافة المحلية، وقطع الاتصال بالتكنولوجيا، وتقليل الأثر البيئي، رواجاً ملحوظاً، وستنال شعبية أكبر في السنوات المقبلة.

واستخلصت هذه النقاط الرئيسة من النتائج الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن بحث «اتجاهات السفر المستقبلية للعام 2024»، الذي أجرته Marriott Bonvoy بالتعاون مع وكالة التنبؤ الاقتصادي «The Future Laboratory»، والذي حلل خطط السفر لدى 14000 سائح في أوروبا والشرق الأوسط، على مدار السنوات الثلاث المقبلة.