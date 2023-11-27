فيليبس تعرض أول نظام متنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي في العالم

المصدر: د ب ا

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كشفت شركة رويال فيليبس التكنولوجية ومقرها هولندا عن أول نظام متنقل للتصوير بالرنين المغناطيسي في العالم يعمل بدون الهيليوم.

وجاء في بيان للشركة أن جهازها المتنقل "بلوسيل إم أر" أكثر مرونة وخفيف الوزن، ويمكن وضعه في أماكن أكثر ملاءمة للمرضى، بالقرب من المدخل الرئيسي للمستشفى على سبيل المثال.

وقالت الشركة إنه على عكس مغناطيسات أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي التقليدية، التي تتطلب عادة حوالي 1500 لتر من الهيليوم السائل، فإن مغناطيس نظام "بلوسيل" من فيليبس يحتاج فقط إلى التزويد المسبق بـ 7لترات، ما يوفر ميزة كبيرة من حيث وقت التشغيل والتكاليف.